Про потепління не йдеться: в Україні панує антициклон, який приніс в країну морози

Синоптики розповідають про антициклонічну стабільність та морози, які зберігатимуться на всій території України.

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В Україну нарешті прийшли морози завдяки антициклону. І наступного тижня тепліше не стане. В Україні зберігатиметься типова зимова погода, щоправда без опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклон тисне, атмосферний тиск росте, тому опадів в Україні не очікується, може боліти голова від високого атмосферного тиску, проте сонечка побільшає, з'являтиметься більше прояснень", — розповіла Діденко.

У Гідрометеоцентрі не дали прогноз на тиждень, але опублікували карту із приблизними температурами по всій території України. Вночі в усіх регіонах буде морозно, але на Закарпатті вдень температура підніматиметься до + 7, тоді як вночі опускатиметься до – 7.

Погода в Україні Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в Україні переважатиме антициклональний характер погоди – буде сухо та іноді навіть сонячно. Із морозом вночі до -7-10 градусів, а вдень очікується в межах 0-2 градусів морозу.

Із 10 лютого погода в Україні істотно не зміниться — без опадів, морозні ночі, прохолодний день. Але часто — із сонцем. За таку погоду в Україні відповідає антициклон – область високого атмосферного тиску.

В Україні передбачається -4-10 градусів, а впродовж дня 8 та 9 лютого температура повітря коливатиметься близько нуля, у східних областях буде холодніше, -1-4 градуси.

Вітер у суботу-неділю буде східних напрямків, помірний, а на півдні, в Приазов'ї, а також на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Україні із 10 лютого

Найхолодніше буде на півночі та північному сході, -3 … -7 градусів.

У центральних та східних областях -1 … -5 градусів.

У південній частині близько нуля.

А в західних областях 0 … +3 градуси.

У Києві 10-го лютого опадів також не передбачається. Вночі буде -9 … -11 градусів, вдень -3 … -5 градусів.

"Надалі в Україні, синоптична нудьга і метеорологічна стабільність, сухо і "мінуси"", — пошуткувала Наталка Діденко. За її словами, якщо сніг і з'явиться, то аж через тиждень, після 16-го лютого.

Про потепління поки не йдеться, типовий помірний мороз чи морозець.

Нагадаємо, в Японії днями випала рекордна кількість снігу. Снігопади накрили західні регіони вздовж узбережжя Японського моря. Щонайменше одна людина загинула, ще декілька травмувалися. Найпотужніший холодний фронт сезону спричинив закриття аеропортів і перебої в залізничному сполученні.