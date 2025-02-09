О потеплении речь не идет: в Украине царит антициклон, который принес в страну морозы

Синоптики рассказывают об антициклонической стабильности и морозах, которые будут сохраняться на всей территории Украины.

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В Украину наконец пришли морозы благодаря антициклону. И на следующей неделе теплее не станет. В Украине будет сохраняться типичная зимняя погода, правда без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон давит, атмосферное давление растет, поэтому осадков в Украине не ожидается, может болеть голова от высокого атмосферного давления, однако солнышка станет больше, будет появляться больше прояснений", — рассказала Диденко.

В Гидрометеоцентре не дали прогноз на неделю, но опубликовали карту с приблизительными температурами по всей территории Украины. Ночью во всех регионах будет морозно, но на Закарпатье днем температура будет подниматься до + 7, тогда как ночью будет опускаться до — 7.

Погода в Украине Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды — будет сухо и иногда даже солнечно. С морозом ночью до -7-10 градусов, а днем ожидается в пределах 0-2 градусов мороза.

С 10 февраля погода в Украине существенно не изменится — без осадков, морозные ночи, прохладный день. Но часто — с солнцем. За такую погоду в Украине отвечает антициклон — область высокого атмосферного давления.

В Украине предполагается -4-10 градусов, а в течение дня 8 и 9 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля, в восточных областях будет холоднее, -1-4 градуса.

Ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, а также на Волыни и Ривненщине вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине с 10 февраля

Холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3 ... -7 градусов.

В центральных и восточных областях -1 ... -5 градусов.

В южной части около нуля.

А в западных областях 0...+3 градуса.

В Киеве 10-го февраля осадков также не предвидится. Ночью будет -9... -11 градусов, днем -3... -5 градусов.

"В дальнейшем в Украине, синоптическая скука и метеорологическая стабильность, сухо и "минусы"", — пошутила Наталка Диденко. По ее словам, если снег и появится, то аж через неделю, после 16-го февраля.

О потеплении пока речь не идет, типичный умеренный мороз или морозец.

Напомним, в Японии на днях выпало рекордное количество снега. Снегопады накрыли западные регионы вдоль побережья Японского моря. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько травмировались. Самый мощный холодный фронт сезона вызвал закрытие аэропортов и перебои в железнодорожном сообщении.