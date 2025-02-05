В Японії вирують аномальні хуртовини: випало майже рекордні 130 см снігу (відео)

Очікується, що сильні снігопади триватимуть до кінця тижня і не лише вздовж узбережжя Японського моря, а й на Тихоокеанському узбережжі, де сніг є рідкістю.

Related video

Рекордні снігопади накрили західні регіони вздовж узбережжя Японського моря. Щонайменше одна людина загинула, ще декілька травмувалися. Найпотужніший холодний фронт сезону спричинив закриття аеропортів і перебої в залізничному сполученні. Метеорологічне агентство попереджає, що опади триватимуть до кінця тижня, пише Kyodo News.

Через негоду авіакомпанії All Nippon Airways і Japan Airlines скасували низку рейсів, зокрема між Токіо та префектурою Тотторі, а також між префектурою Сімане та островами Окі в Японському морі.

У центральній Японії через несприятливі погодні умови було припинено рух деяких місцевих поїздів, зокрема в префектурах Ісікава, Ґіфу та сусідніх регіонах. На одній із ліній експрес-потяг зупинився через замерзання гальм.

В місті Шіракава у префектурі Ґіфу на острові Хонсю випало рекордні 129 см снігу. У Тоямі за 12 годин сніговий покрив досяг 50 см, у Шіракаві — 48 см, а в Дзьоецу (префектура Ніїґата) — 45 см. Навіть у південно-західній частині країни, в Каґосімі, за шість годин випало 2 см снігу.

Сильна негода стала причиною нещасних випадків. У місті Тонамі, префектура Тояма, 50-річний чоловік отримав травму голови, впавши з навантажувача під час прибирання снігу. У префектурі Ямаґуті 62-річна жінка загинула після того, як на неї впало 18-метрове дерево. Воно, ймовірно, вирвалося з корінням через ослаблений снігом ґрунт.

В Обіхіро на Острові Хоккайдо у вівторок також випала рекордна кількість снігу — 129 сантиметрів.

Очікується, що сильні снігопади триватимуть не лише вздовж узбережжя Японського моря, а й на Тихоокеанському узбережжі, де сніг є рідкістю.

Нагадаємо, 24 січня у Північній Ірландії шторм Еовін знеструмив 93 тисячі будинків та підприємств. Його визнали найпотужнішим у країні за 27 років.

Наприкінці грудня минулого року сотні тисяч будинків залишилися без світла у Боснії та Герцеговині. На Балканах пройшла снігова буря, замети заввишки більше метра пошкодили ліній електропередач.