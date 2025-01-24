На Ірландію насунувся найпотужніший за 27 років шторм: що відомо (фото)

Метеорологи зафіксували пориви вітру 145 км за годину: негода вже позбавила 93 тисячі будинків та підприємств електроенергії лише в Північній Ірландії та продовжує вирувати далі.

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У Північній Ірландії почався шторм Еовін, який вже позбавив електроенергії 93 тисячі будинків та підприємств: метеорологи також попереджають про загрозу людському життю, а політичні лідери країни закликали людей залишатися вдома та не виходити на вулиці. Цей шторм вже визнали найпотужнішим за 27 років у країні: пориви вітру сягнули понад 145 км за годину. Про перші наслідки від шторму розповіли у BBC.

Північну Ірландію фактично паралізував шторм: майже всі заклади зачинені, не працюють магазини та супермаркети, а громадський транспорт частково не курсує. Та найбільше шкоди наразі шторм завдав електричній мережі країни: людей закликали триматися подалі від будь-якого пошкодженого електричного обладнання.

BBC | шторм в Ірландії

Також у BBC повідомляють, що в північній частині країни не працюють школи та університети. Більшість записів до лікарів ірландцям також довелося скасувати через негоду. Однак екстрену медичну допомогу людям продовжують надавати: деякі лікарні підключили генератори для живлення.

BBC | наслідки шторму

Аеропорт Дубліна також повідомив про, що в розкладі на 24 січня можуть відбутися певні збої. Чимало рейсів ірландські авіакомпанії скасували, щоб не наражати людей на небезпеку.

"Червоні" попередження діють не тільки на території Північної Ірландії, а й у Республіці Ірландія: місцеві ЗМІ передають, що негода спричинила справжній хаос на острові. Вже відомо, що понад 60 тисяч об’єктів тут позбавлені водопостачання, а понад 715 тисяч будинків та підприємств знеструмлені.

Зазначимо, що червоний колір — це найсерйозніше попередження про погоду, яке може опублікувати метеорологічне бюро.

Відомо, що наразі це над Ірландією вирує найсильніший порив вітру з тих пір, як 150 км на годину було зафіксовано в Баллікеллі в графстві Лондондеррі на День подарунків у 1998 році. Наразі Еовін — п’ятий названий шторм у цьому сезоні.

Раніше Фокус поширював відео, на якому видно, як літак ледве приземлився в лондонському аеропорту через швидкість вітру. Пілотам насилу вдалося посадити літак.

Також відомо, що британські вчені на літаку-мисливці за ураганами Lockheed WP-3D, який використовується для вивчення найсмертоносніших бур у світі, планують залетіти в саме серце шторму Еовін. Фокус розповідав 24 січня, що він може перебувати в повітрі до 12 годин, проводячи дослідження штормових систем тривалістю 8–10 годин за раз.