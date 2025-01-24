Мисливці за ураганами: літак залетить у центр шторму Еовін, який обрушиться на Британію

Вчені пролетять у штормі Еовін і візьмуть проби. Причому для самогубної місії обрано переобладнаний Lockheed WP-3D, названий "Жабеня Керміт".

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Відважні вчені на літаку-мисливці за ураганами, який використовується для вивчення найсмертоносніших бур у світі, готуються до польоту в бурхливе серце шторму Еовін, який наближається до Британії. Літак може перебувати в повітрі до 12 годин, проводячи дослідження штормових систем. Про це пише Daily Mail.

"Міс Піггі" під час дослідження урагану

Зараз літак заправляється в аеропорту Шеннон у графстві Клер в Ірландії, готовий пролетіти над штормом і дорогою взяти проби. Це один із найбільш технологічно досконалих літаків для вимірювання погоди на планеті Земля.

У розпорядженні Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США є два літаки "Мисливець за ураганами", які являють собою переобладнані літаки Lockheed WP-3D, названі "Міс Піггі" і "Жабеня Керміт".

Переобладнані літаки Lockheed WP-3D, названі "Міс Піггі" і "Жабеня Керміт". Фото: Facebook The NOAA Hurricane Hunters

Зазвичай вони працюють в осередках ураганів і торнадо від Мексиканської затоки до поясу торнадо.

Однак шторм Еовін виявився настільки сильним, що на його переслідування було відправлено корабель N42RF "Жабеня Керміт".

Він може перебувати в повітрі до 12 годин, проводячи дослідження штормових систем тривалістю 8-10 годин за раз з екіпажем із 20 осіб. Коли в жовтні 2024 року команда "Міс Піггі" боролася з ураганом Мілтон над Мексиканською затокою, на драматичному відео було видно, як дощ бив по вікнах літака, коли він пролітав крізь нескінченну хмарність, від чого стрясався салон і екіпаж падав на підлогу. Хоча це й небезпечно, для метеорологів це один із найкращих способів отримати дані для підготовки жителів на місцях.

Інженери, вчені та команда вилетіли з аеропорту Галіфакс-Стенсфілд у Канаді одразу після 3-ї години ранку за ірландським часом і, як очікується, прибудуть в аеропорт Шеннон близько 14:00 після майже 11 годин вивчення шторму. Він літатиме в небі, скидаючи легкі датчики в шторм і зчитуючи їхні дані, щоб отримати уявлення про діючі сили.

Мисливці за ураганами Фото: Facebook The NOAA Hurricane Hunters

"Це звучить абсолютно жахливо! Бажаю всім на цьому рейсі благополучного повернення!" — написав один із коментаторів на X.

Що відомо про ураган Еовін

Метеорологічне бюро Великої Британії випустило рідкісне попередження рівня "Червоний" через наближення шторму "Еовін".

Ураган Еовін наближається до Британії

Мільйони британців попереджені про "виняткові" ураганні вітри зі швидкістю 160 км на годину, які створять хаос по всій Великій Британії і призведуть до збоїв у транспортній системі .

Сотні рейсів літаків і тисячі поїздів було скасовано, а карта показує шлях, яким екстремальна погодна система обрушуватиметься на країну.

Майже п'ять мільйонів людей отримали урядове сповіщення про надзвичайну ситуацію на свої телефони вчора ввечері, що стало "найбільшим на сьогоднішній день застосуванням цього інструменту в реальному житті".

Протягом 10 секунд відтворювався гучний звук сирени навіть на телефонах, що перебувають у беззвучному режимі, а також містилася інформація про погодні попередження та поради про те, як залишатися в безпеці.

Очікується, що найсильніший шторм "Еовін" обрушиться на Шотландію і Північну Ірландію в п'ятницю.

Синоптики кажуть, що літаючі уламки можуть призвести до небезпеки для життя і "дуже небезпечних" умов водіння через повалені дерева. Вони навіть попередили власників домашніх тварин тримати своїх собак на повідках, оскільки їх може забрати вітром.

Військовослужбовці Сил оборони також перебуватимуть у стані готовності і будуть розгорнуті по всій країні за необхідності.

Голова Національної групи з координації надзвичайних ситуацій Кіт Леонард заявив, що шторм "Еовін" стане одним із найсильніших штормів, які коли-небудь бачила Ірландія.

"Це буде руйнівне і небезпечне і погодне явище", — заявив він у п'ятницю в Дубліні.

Нагадаємо, на США обрушився сніговий шторм, який спричинив снігопади в таких південних штатах, як Флорида і Луїзіана.