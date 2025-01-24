Охотники за ураганами: самолет залетит в центр шторма Эовин, который обрушится на Британию

Ученые пролетят в шторме Эовин и возьмут пробы. Причем для самоубийственной миссии выбран переоборудованный Lockheed WP-3D, названный "Лягушонок Кермит".

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Отважные ученые на самолете-охотнике за ураганами, который используется для изучения самых смертоносных бурь в мире, готовятся к полету в бушующее сердце шторма Эовин, который приближается к Британии. Самолет может находиться в воздухе до 12 часов, проводя исследования штормовых систем. Об этом пишет Daily Mail.

"Мисс Пигги" во время исследования урагана

Сейчас самолет заправляется в аэропорту Шеннон в графстве Клэр в Ирландии, готовый пролететь над штормом и по пути взять пробы. Это один из самых технологически совершенных самолетов для измерения погоды на планете Земля.

В распоряжении Национального управления океанических и атмосферных исследований США имеются два самолета "Охотник за ураганами", которые представляют собой переоборудованные самолеты Lockheed WP-3D, названные "Мисс Пигги" и "Лягушонок Кермит".

Переоборудованные самолеты Lockheed WP-3D, названные "Мисс Пигги" и "Лягушонок Кермит". Фото: Facebook The NOAA Hurricane Hunters

Обычно они работают в очагах ураганов и торнадо от Мексиканского залива до пояса торнадо.

Однако шторм Эовин оказался настолько сильным, что на его преследование был отправлен корабль N42RF "Лягушонок Кермит".

Он может находиться в воздухе до 12 часов, проводя исследования штормовых систем продолжительностью 8–10 часов за раз с экипажем из 20 человек. Когда в октябре 2024 года команда "Мисс Пигги" боролась с ураганом Милтон над Мексиканским заливом, на драматичном видео было видно, как дождь хлестал по окнам самолета, когда он пролетал сквозь бесконечную облачность, от чего сотрясался салон и экипаж падал на пол. Хотя это и опасно, для метеорологов это один из лучших способов получить данные для подготовки жителей на местах.

Инженеры, ученые и команда вылетели из аэропорта Галифакс-Стэнсфилд в Канаде сразу после 3 часов утра по ирландскому времени и, как ожидается, прибудут в аэропорт Шеннон около 14:00 после почти 11 часов изучения шторма. Он будет летать в небе, сбрасывая легкие датчики в шторм и считывая их данные, чтобы получить представление о действующих силах.

Охотники за ураганами Фото: Facebook The NOAA Hurricane Hunters

"Это звучит совершенно ужасно! Желаю всем на этом рейсе благополучного возвращения!" — написал один из комментаторов на X.

Что известно об урагане Эовин

Метеорологическое бюро Великобритании выпустило редкое предупреждение уровня "Красный" из-за приближающегося шторма "Эовин".

Ураган Эовин приближается к Британии

Миллионы британцев предупреждены об "исключительных" ураганных ветрах со скоростью 160 км в час, которые создадут хаос по всей Великобритании и приведут к сбоям в транспортной системе .

Сотни рейсов самолетов и тысячи поездов были отменены, а карта показывает путь, по которому экстремальная погодная система будет обрушиваться на страну.

Почти пять миллионов человек получили правительственное оповещение о чрезвычайной ситуации на свои телефоны вчера вечером, что стало "крупнейшим на сегодняшний день применением этого инструмента в реальной жизни".

В течение 10 секунд воспроизводился громкий звук сирены даже на телефонах, находящихся в беззвучном режиме, а также содержалась информация о погодных предупреждениях и советы о том, как оставаться в безопасности.

Ожидается, что сильнейший шторм "Эовин" обрушится на Шотландию и Северную Ирландию в пятницу.

Синоптики говорят, что летающие обломки могут привести к опасности для жизни и "очень опасным" условиям вождения из-за упавших деревьев. Они даже предупредили владельцев домашних животных держать своих собак на поводках, так как их может унести ветром.

Военнослужащие Сил обороны также будут находиться в состоянии готовности и будут развернуты по всей стране при необходимости.

Председатель Национальной группы по координации чрезвычайных ситуаций Кит Леонард заявил, что шторм "Эовин" станет одним из самых сильных штормов, которые когда-либо видела Ирландия.

"Это будет разрушительное и опасное и погодное явление", — заявил он в пятницу в Дублине.

Напомним, на США обрушился снежный шторм, который вызвал снегопады в таких южных штатах, как Флорида и Луизиана.