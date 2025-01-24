На Ирландию надвинулся самый мощный за 27 лет шторм: что известно (фото)

Метеорологи зафиксировали порывы ветра 145 км в час: непогода уже лишила 93 тысячи домов и предприятий электроэнергии только в Северной Ирландии и продолжает бушевать дальше.

Related video

В Северной Ирландии начался шторм Эовин, который уже лишил электроэнергии 93 тысячи домов и предприятий: метеорологи также предупреждают об угрозе человеческой жизни, а политические лидеры страны призвали людей оставаться дома и не выходить на улицы. Этот шторм уже признали самым мощным за 27 лет в стране: порывы ветра достигли более 145 км в час. О первых последствиях от шторма рассказали в BBC.

Северную Ирландию фактически парализовал шторм: почти все заведения закрыты, не работают магазины и супермаркеты, а общественный транспорт частично не курсирует. Но больше всего вреда пока шторм нанес электрической сети страны: людей призвали держаться подальше от любого поврежденного электрического оборудования.

BBC | шторм в Ирландии

Также в BBC сообщают, что в северной части страны не работают школы и университеты. Большинство записей к врачам ирландцам также пришлось отменить из-за непогоды. Однако экстренную медицинскую помощь людям продолжают оказывать: некоторые больницы подключили генераторы для питания.

BBC | последствия шторма

Аэропорт Дублина также сообщил о, что в расписании на 24 января могут произойти определенные сбои. Немало рейсов ирландские авиакомпании отменили, чтобы не подвергать людей опасности.

"Красные" предупреждения действуют не только на территории Северной Ирландии, но и в Республике Ирландия: местные СМИ передают, что непогода вызвала настоящий хаос на острове. Уже известно, что более 60 тысяч объектов здесь лишены водоснабжения, а более 715 тысяч домов и предприятий обесточены.

Отметим, что красный цвет — это самое серьезное предупреждение о погоде, которое может опубликовать метеорологическое бюро.

Известно, что сейчас это над Ирландией бушует самый сильный порыв ветра с тех пор, как 150 км в час было зафиксировано в Балликелле в графстве Лондондерри на День подарков в 1998 году. Сейчас Эовин — пятый названный шторм в этом сезоне.

Ранее Фокус распространял видео, на котором видно, как самолет еле приземлился в лондонском аэропорту из-за скорости ветра. Пилотам с трудом удалось посадить самолет.

Также известно, что британские ученые на самолете-охотнике за ураганами Lockheed WP-3D, который используется для изучения самых смертоносных бурь в мире, планируют залететь в самое сердце шторма Эовин. Фокус рассказывал 24 января, что он может находиться в воздухе до 12 часов, проводя исследования штормовых систем продолжительностью 8-10 часов за раз.