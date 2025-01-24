Ужасный момент: самолет еле приземлился в аэропорту при скорости ветра 180 км/час (видео)

Шторм Эовин, обрушившийся на Британские острова, уже побил рекорд по скорости ветра. Пилотам самолетов, заходившим на посадку, приходится несладко.

Related video

Из-за рекордно-сильного ветра, вызванного штормом Эовин, в лондонском аэропорту Хитроу с большим трудом удавалось приземляться самолетам. Об этом пишет издание Mirror.

На видео, опубликованном Big Jet TV, заметно, с какими трудностями воздушные судна пытаются зайти на посадку в аэропорту.

В Великобритании закрыты школы, а людей предупредили воздержаться от поездок. Угроза настолько серьезна, что пришлось отменить подавляющее большинство авиарейсов во многих ключевых аэропортах Королевства, включая Белфаст, Эдинбург и Глазго. Аэропорт Дублина объявил о более чем 110 ​​отменах прибытий авиакомпаниями.

Кроме того, отменили и железнодорожное сообщение. Оператор поездов ScotRail приостановил перевозки по всей Шотландии, заявив, что осуществлять пассажирские перевозки будет небезопасно.

Ряд железнодорожных компаний, включая Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry и Grand Central, также рекомендовали клиентам не ездить по маршрутам, проходящим через части северного Уэльса, Шотландии и северной Англии.

Автомобилистам также рекомендовали воздержаться от поездок, за исключением случаев "крайней необходимости". При этом Национальное управление автомагистралей закрыло несколько трасс.

По информации синоптиков, шторм Эовин уже установил рекорд скорости ветра: сегодня утром в Мейс-Хед в графстве Голуэй в Ирландии были зафиксированы порывы ветра со скоростью 183 км/ч. Тем самым рекорд порыва ветра в 182 км/ч установленный в 1945 году в Фойнесе в графстве Лимерик, побит.

Шторм уже нанес обширный и широкомасштабный ущерб электросети, а отключения электроэнергии по всей стране затронули 560 000 домов, ферм и предприятий.

Британцы пытаются уберечь свое имущество от урагана

Уайтабби, Северная Ирландия

Напомним, 21 января зимний шторм обрушился на юг США. Буря накрыла большие территории Техаса, Луизианы и Флориды, а Новый Орлеан впервые за 15 лет завалило снегом.

Фокус писал, что во Флориде жена строителя вела прямой репортаж урагана "Милтон" из своего крепкого бетонного особняка. После этого на женщину посыпались гневные комментарии, а ее публикации и даже аккаунт без предупреждения были удалены администрацией соцсети.