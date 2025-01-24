Жахливий момент: літак ледве приземлився в аеропорту через швидкість вітру 180 км/год (відео)

Шторм Еовін, що обрушився на Британські острови, вже побив рекорд за швидкістю вітру. Пілотам літаків, які заходили на посадку, доводиться несолодко.

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Через рекордно-сильний вітер, спричинений штормом Еовін, у лондонському аеропорту Хітроу насилу вдавалося приземлятися літакам. Про це пише видання Mirror.

На відео, опублікованому Big Jet TV, помітно, з якими труднощами повітряні судна намагаються зайти на посадку в аеропорту.

У Великій Британії закрито школи, а людей попередили утриматися від поїздок. Загроза настільки серйозна, що довелося скасувати переважну більшість авіарейсів у багатьох ключових аеропортах Королівства, включно з Белфастом, Единбургом і Глазго. Аеропорт Дубліна оголосив про більш ніж 110 скасувань прибуття авіакомпаніями.

Крім того, скасували і залізничне сполучення. Оператор поїздів ScotRail призупинив перевезення по всій Шотландії, заявивши, що здійснювати пасажирські перевезення буде небезпечно.

Низка залізничних компаній, включно з Avanti West Coast, Lumo, CrossCountry і Grand Central також рекомендували клієнтам не їздити за маршрутами, які проходять через частини північного Уельсу, Шотландії та північної Англії.

Автомобілістам також рекомендували утриматися від поїздок, за винятком випадків "крайньої необхідності". При цьому Національне управління автомагістралей закрило кілька трас.

За інформацією синоптиків, шторм Еовін уже встановив рекорд швидкості вітру: сьогодні вранці в Мейс-Хед у графстві Голуей в Ірландії було зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 183 км/год. Тим самим рекорд пориву вітру в 182 км/год, встановлений 1945 року у Фойнесі в графстві Лімерик, побито.

Шторм уже завдав великої і широкомасштабної шкоди електромережі, а вимкнення електроенергії в усій країні торкнулися 560 000 будинків, ферм і підприємств.

Британці намагаються вберегти своє майно від урагану

Вайтаббі, Північна Ірландія

Нагадаємо, 21 січня зимовий шторм обрушився на південь США. Буря накрила великі території Техасу, Луїзіани та Флориди, а Новий Орлеан уперше за 15 років завалило снігом.

Фокус писав, що у Флориді дружина будівельника вела прямий репортаж урагану "Мілтон" зі свого міцного бетонного особняка. Після цього на жінку посипалися гнівні коментарі, а її публікації і навіть акаунт без попередження були видалені адміністрацією соцмережі.