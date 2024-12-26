Метр снігу і буревій: на Балканах 100 тисяч будинків без світла через снігову бурю (фото)

У Боснії та Герцеговині без світла опинились сотні тисяч будинків, розповіли місцеві енергетики. Знеструмлені ділянки ремонтують, але снігопад не припиняється четверту добу поспіль.

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Колони спеціальної техніки вийшли розгрібати метрові кучугури снігу, які замели гористу місцевість у Теслицькій громаді на заході Боснії та Герцеговини. Екскаватори розчистили трасу між трьома найбільш постраждалими населеними пунктами. Влада закликає людей перебувати вдома, щоб не потрапити в заметіль. Про відключення сотень тисяч будинків повідомили регіональні електромережі. Про ситуацію на Балканах розповіли на порталі N1.

Журналісти з посилання на енергетичну компанію Elektroprivreda BiH повідомили, що починаючи з 23 грудня через погіршення погоди у окремих районах Боснії та Герцеговини почались перебої з електропостачанням. У регіоні сталась снігова буря, пориви вітру та снігові замети понад метр спричинили пошкодження ліній електропередач. Найбільші проблеми у населених пунктах на півночі та в центрі Боснії та Герцеговини: Уно-Санський кантон (північний захід), Тузла (північний схід), Зеніці (центр).

Снігова буря - сильні опади в Боснії та Герцеговині 23-24 грудня Фото: blic.rs

На порталі компанії щодня звітували про наростання пошкоджень через стихію. 23 грудня ішлося про відключення 47 тис. споживачів через поломки на лініях 35 кВ, 20 і 10 кВ. Причина проблем — налипання мокрого снігу, зламані дерева. В Уно-Санському кантоні без світла опинились 25% людей (Біхач, Казин, Босанська Крупа, Бужим, Босанський Петровац, Ключ, Санські Мост і Велика Кладуша), 4 тис. — район Тузла, 9 тис. — в Зеніці. Вже наступної доби, 24 грудня, написали про знеструмлення 127 тис. будинків. Найбільше постраждали — в Тузлі (65 тис.). Ремонт ускладнюється через важкодоступну місцевість, на якій стались проблеми, снігові замети та все нові обриви. 25 грудня енергокомпанія повідомила, що стабілізує ситуацію, але закликають не вмикати потужні прилади.

"Враховуючи надзвичайні обставини та прогноз продовження дощів, Elektroprivreda BiH закликає своїх споживачів до терпіння та розуміння" — наголошується у зверненні.

Снігова буря - засніжені дороги в Боснії та Герцеговині Фото: blic.rs

Тим часом на сторінці Facebook Теслицької міськрайонної адміністрації (північ Боснії та Герцеговини) написали, що поступово чистять дорогу між населеними пунктами Теслич — Блатниця — Очау. Також повідомили, що в Великій Усорській ущелині "сніг досягає рекордних висот", ідеться у дописі, який з'явився опівночі 26 грудня. Про загиблих або потерпілих інформації немає.

"У Великій Усорській ущелині, де сніг досягає рекордних висот, команди не здаються, навіть в умовах, які б багатьох зупинили. Робота триває протягом ночі. При необхідності будемо працювати до світанку", — вказано на сторінці.

Снігова буря - на Балканах метрові кучугури снігу Фото: Facebook Снігова буря - спецтехніка розгрібає сніг на Балканах Фото: Facebook

На порталі погоди Windly вказано, що 26 грудня в Боснії та Герцеговині продовжаться снігопади: обіцяють 30 см снігу при температурі "мінус" 4 градуси.

Зазначимо, у 2022 році на США налетіла снігова буря, яка заблокувала сотні людей в салонах авто посеред доріг. Зафіксували майже 60 загиблих: найбільше — в окрузі Ері поруч з Нью-Йорком.

Нагадуємо, у 2023 році від снігової бурі постраждав південь України, зокрема Одеса. На фото з місця подій бачимо зламані опори електропередач.