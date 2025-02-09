Укренерго запровадила відключення світла: хто та коли потерпатиме без електропостачання

В Україні починають діяти обмеження на енергопостачання, які триватимуть 15 годин, повідомили в НЕК "Укренерго". Енергетики також пояснили, що можливе погіршення ситуації.

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10 лютого деякі категорії українців отримають обмеження на споживання електроенергії. Обмеження діятимуть у робочий час. Якщо ситуація в енергосистемі погіршиться, коло людей без світла зросте. Про те, кого вимикатимуть у понеділок 10 лютого, пресслужба Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" написали у Telegram-каналі.

В "Укренерго" повідомили, що 10 лютого запроваджують обмеження на споживання електроенергії. Обмеження зачеплять не усіх українців, а лише промисловість та підприємців. Також вказано період обмежень — з 6 до 21 год. Енергетики зазначили причину погіршення ситуації — це наслідки попередніх атак ЗС РФ, ідеться у дописі.

Окремо наголошується, що побутових споживачів вимикати не будуть. З іншого боку, є попередження, що стан енергосистеми може погіршитись, тому слід стежити за оголошеннями енергетиків, пояснила пресслужба компанії. Інших деталей про зміну ситуації в "Укренерго" не навели.

Відключення світла 10 лютого - Укрнерго про поточну ситуацію Фото: Скриншот

Відключення світла 10 лютого — деталі

У каналі енергетичної компанії можна відшукати деякі деталі щодо рівня споживання. Зокрема, були регулярні дописи про навантаження на систему. Наприклад, у четвер 6 лютого виявили зростання порівняно з середою на 1,4%. Аналогічна ситуація була у середу — "плюс" 3% порівняно з вівторком. Така ж ситуація — у вівторок (ще "плюс" 2,8%) та понеділок (2%). Енергетики щоразу вказують на дві ймовірні причини також ситуації — зниження температури та наслідки ракетно-дронових атак ЗС РФ, від яких система досі не оговталась. Крім того, називають області, в яких було не все гаразд зі світлом на початку робочого тижня: це області центру (Полтавська, Запорізька, Черкаська, Кіровоградська) та сходу (Сумська, Донецька, Харківська). Чи будуть проблеми в цих регіонах 10 лютого, даних немає.

На сторінці ДТЕК поки що не інформували споживачів про обмеження на 10 лютого. Фокус публікував матеріал з посиланнями на портали усіх обласних електромереж, на яких можна дізнатись про графіки відключень та про аварійне зникнення світла.

Зазначимо, 8 лютого на порталі ТСН навели позицію експерта Сергія Лямця, який прокоментував ставлення українців до ядерної енергетики. Експерт зауважив, що 80% прихильно ставляться до ідеї будівництва двох реакторів на Хмельницькій АЕС. На його думку, публікації проти цього будівництва "замовляють" лобісти "зеленого тарифу".

Нагадуємо, 9 лютого агентство Reuters розповіло про зростання імпорту газу в Україну та пояснило, з чим це може бути пов'язане. Тим часом раніше в АК "Нафтогаз Україна" пояснили, як вплине на українців припинення транспортування російського газу.