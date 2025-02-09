Укрэнерго ввела отключение света: кто и когда будет страдать без электроснабжения

В Украине начинают действовать ограничения на энергоснабжение, которые продлятся 15 часов, сообщили в НЭК "Укрэнерго". Энергетики также объяснили, что возможно ухудшение ситуации.

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10 февраля некоторые категории украинцев получат ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения будут действовать в рабочее время. Если ситуация в энергосистеме ухудшится, круг людей без света возрастет. О том, кого будут отключать в понедельник 10 февраля, пресс-служба Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" написали в Telegram-канале.

В "Укрэнерго" сообщили, что 10 февраля вводят ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения затронут не всех украинцев, а только промышленность и предпринимателей. Также указан период ограничений — с 6 до 21 часа. Энергетики отметили причину ухудшения ситуации — это последствия предыдущих атак ВС РФ, говорится в заметке.

Отдельно отмечается, что бытовых потребителей отключать не будут. С другой стороны, есть предупреждение, что состояние энергосистемы может ухудшиться, поэтому следует следить за объявлениями энергетиков, пояснила пресс-служба компании. Других деталей об изменении ситуации в "Укрэнерго" не привели.

Отключение света 10 февраля — Укрнерго о текущей ситуации Фото: Скриншот

Отключение света 10 февраля — детали

В канале энергетической компании можно отыскать некоторые детали относительно уровня потребления. В частности, были регулярные сообщения о нагрузке на систему. Например, в четверг 6 февраля обнаружили рост по сравнению со средой на 1,4%. Аналогичная ситуация была в среду — "плюс" 3% по сравнению со вторником. Такая же ситуация — во вторник (еще "плюс" 2,8%) и понедельник (2%). Энергетики каждый раз указывают на две вероятные причины также ситуации — снижение температуры и последствия ракетно-дронных атак ВС РФ, от которых система до сих пор не оправилась. Кроме того, называют области, в которых было не все в порядке со светом в начале рабочей недели: это области центра (Полтавская, Запорожская, Черкасская, Кировоградская) и востока (Сумская, Донецкая, Харьковская). Будут ли проблемы в этих регионах 10 февраля, данных нет.

На странице ДТЭК пока не информировали потребителей об ограничениях на 10 февраля. Фокус публиковал материал со ссылками на порталы всех областных электросетей, на которых можно узнать о графиках отключений и об аварийном исчезновении света.

Отметим, 8 февраля на портале ТСН привели позицию эксперта Сергея Лямца, который прокомментировал отношение украинцев к ядерной энергетике. Эксперт отметил, что 80% благосклонно относятся к идее строительства двух реакторов на Хмельницкой АЭС. По его мнению, публикации против этого строительства "заказывают" лоббисты "зеленого тарифа".

Напоминаем, 9 февраля агентство Reuters рассказало о росте импорта газа в Украину и объяснило, с чем это может быть связано. Между тем ранее в АК "Нафтогаз Украины" объяснили, как повлияет на украинцев прекращение транспортировки российского газа.