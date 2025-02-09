Больше на 16 млн кубометров: Украина стремительно нарастила импорт газа после ударов РФ, — Reuters

После возможных ударов России по газохранилищам и объектам добычи Украина начала импортировать около 15% суточной потребности в голубом топливе, сообщило агентство Reuters.

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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (или "Группа Нафтогаз") после российских атак, которые произошли около недели назад, начала импортировать газ из соседних стран. По состоянию на 9 февраля суммарный импорт достиг 16,3 млн куб. м. О ситуации с наличием газа в хранилищах и о газовой добыче рассказало Reuters.

Агентство сообщило, что согласно данным НАК "Нафтогаз Украины" 9 февраля продолжится импорт газа из трех соседних стран. Газ будет поступать из Венгрии (7,1 млн куб м), из Словакии (7,3 млн куб. м), из Польши (1,8 млн куб. м). Также Reuters сообщило о ситуации с газом в Украине:

до вторжения в газохранилищах могли накапливать до 30 млрд куб. м газа;

до конца отопительного сезона Украине нужно импортировать 1 млрд куб м, привело агентство слова министра энергетика Германа Галущенко;

ежесуточное потребление газа — 110 млн куб. б, из них 52 млн куб. м — добывается, 58 млн куб. м — из хранилищ. Подсчеты показывают, что 9 февраля импортируют 15% от потребностей.

При этом агентство отметило, что наращивание импорта началось после двух последних атак ВС РФ. Последние атаки, вероятно, угрожали газохранилищам во Львовской области и газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области, говорится в статье.

"Нафтогаз" пока не комментировал информацию Reuters о возможной зависимости импорта газа от ударов ВС РФ. При этом 7 февраля на сайте появилась публикация о встрече руководителя "Группы Нафтогаз" Романа Чумака и представителей газовой отрасли с дипломатами западных стран-партнеров Украины. Он сообщил, что по газотранспортной системе РФ била 12 раз в течение вторжения. Также топ-чиновник заявил, что компании нужна техника, оборудование и кредиты.

Удары РФ — детали атак на газотранспортную систему

Отметим, Фокус писал о последствиях одного из ударов РФ по объектам "Нафтогаза". В частности, 28 ноября 2024 года об этом рассказали на странице Facebook компании. В сообщении указано, что на место удара прибыли ремонтники. Также потребителей проинформировали, что изменений в поставках газа не будет. В заметке указывалось, что с марта по конец ноября состоялось шесть российских ударов по газовым объектам.

Тем временем 12 декабря эксперты рассказали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона. Например, экс-руководитель "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что запасов хватит, но до конца сезона хранилища будут пустыми. Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что уже сейчас видит дефицит, поскольку знает об ограничениях в отоплении в некоторых домах.

Напоминаем, 2 января в "Нафтогаз Украины" сообщили, что изменится для украинцев после прекращения транзита газа РФ.