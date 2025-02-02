Семья с ребенком, медсестра и волонтер: что известно о погибших в Полтаве (фото)

Сейчас количество погибших в Полтаве увеличилось до 14 человек. Фокус рассказывает о некоторых из них.

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Утром субботы, 1 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Россияне попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. В результате погибло 14 человек, из них — 2 ребенка. Фокус рассказывает о некоторых погибших в результате атаки.

В своем доме на втором этаже погибла семья Яворских — супруги Елена и Дмитрий и их 9-летняя дочь София. Об этом сообщил совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк, где работала жена.

Он отметил, что Елена Яворская имела педагогическое образование — была учительницей биологии. Однако с 2015 года работала в контакт-центре почты.

В библиотеке-филиале № 6 Центральной библиотеки Полтавской городской общины добавили, что София Яворская была постоянной посетительницей заведения.

"От вражеской атаки России на Полтаву погибла наша постоянная читательница София — юная девочка, которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем. Она была талантливой, доброй, светлой девочкой, которая вдохновляла нас своей жаждой знаний и мечтами о будущем", — говорится в сообщении.

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Полтаве 1 февраля также погибла медицинская сестра Полтавского областного кожно-венерологического центра Елена Скляр. Она пострадала во время обстрела и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, а ее квартира была полностью разрушена.

Позже в Полтавском областном кожно-венерологическом диспансере рассказали, что медикам не удалось спасти ее жизнь — Елена Скляр ушла из жизни.

"Она отдала годы своей жизни помощи пациентам, была опорой для врачей и примером человечности и доброты для всех, кто имел честь работать с ней. Ее искренняя улыбка, доброе сердце и профессионализм навсегда останутся в наших воспоминаниях", — добавили там.

Такой во время удара 1 февраля погибла молодая актриса "Театра Современного Диалога", зоозащитница и волонтер Настя Кольвах. Тело девушки нашли среди завалов дома на Браилках, рассказали на странице театра, в котором она работала. Женщина известна историей, когда она помогала спасать летучих мышей из квартиры в микрорайоне Левада в прошлом году. Тогда в многоквартирном доме во время ремонта наткнулись на колонию этих животных.

Ракетный удар по Полтаве: что известно

Напомним, что 1 февраля Вооруженные силы Российской Федерации попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. Сразу в ГСЧС сообщали, что в результате атаки был разрушен подъезд. Тогда было известно о 2 погибших и 7 пострадавших. Также были повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе — там без света в целом осталось 165 потребителей.

Позже стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара россиян увеличилось до 12, а пострадавших — до 17 человек. Среди пострадавших — четверо детей, самому маленькому из которых 3 месяца.

Напомним, что в Божковской исправительной колонии № 16 в Полтавской области пытали и убивали заключенных. Правоохранители рассказали, что сообщено о подозрениях пяти лицам. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что на АЗС в Полтавской области убили работника ТЦК. Сейчас сообщено о подозрении двум лицам.