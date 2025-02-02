Сім'я з дитиною, медсестра та волонтерка: що відомо про загиблих в Полтаві (фото)

Наразі кількість загиблих в Полтаві збільшилась до 14 осіб. Фокус розповідає про деяких з них.

Related video

Вранці суботи, 1 лютого, російська армія завдала ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Росіяни поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. В результаті загинуло 14 людей, з них – 2 дитини. Фокус розповідає про деяких загиблих в результаті атаки.

У своєму помешканні на другому поверсі загинула сім'я Яворських – подружжя Олена та Дмитро і їхня 9-річна донька Софія. Про це повідомив співвласник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк, де працювала дружина.

Він зазначив, що Олена Яворська мала педагогічну освіту – була вчителькою біології. Однак з 2015 року працювала в контакт-центрі пошти.

У бібліотеці-філії № 6 Центральної бібліотеки Полтавської міської громади додали, що Софія Яворська була постійною відвідувачкою закладу.

"Від ворожої атаки росіі на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія – юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці у Полтаві 1 лютого також загинула медична сестра Полтавського обласного шкірно-венерологічного центру Олена Скляр. Вона постраждала під час обстрілу та потрапила до лікарні у вкрай важкому стані, а її квартира була повністю зруйнована.

Пізніше в Полтавському обласному шкірно-венерологічному диспансері розповіли, що медикам не вдалося врятувати її життя — Олена Скляр пішла з життя.

"Вона віддала роки свого життя допомозі пацієнтам, була опорою для лікарів і прикладом людяності та доброти для всіх, хто мав честь працювати з нею. Її щира посмішка, добре серце та професіоналізм назавжди залишаться в наших спогадах", — додали там.

Такою під час удару 1 лютого загинула молода акторка "Театру Сучасного Діалогу", зоозахисниця та волонтерка Настя Кольвах. Тіло дівчини знайшли серед завалів будинку на Браїлках, розповіли на сторінці театру, в якому вона працювала. Жінка відома історією, коли вона допомагала рятувати кажанів із квартири у мікрорайоні Левада минулого року. Тоді у багатоквартирному будинку під час ремонту натрапили на колонію цих тварин.

Ракетний удар по Полтаві: що відомо

Нагадаємо, що 1 лютого Збройні сили Російської Федерації поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. Відразу в ДСНС повідомляли, що внаслідок атаки було зруйновано під’їзд. Тоді було відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих. Також були пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі — там без світла загалом залишилося 165 споживачів.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян збільшилася до 12, а постраждалих – до 17 осіб. Серед постраждалих — четверо дітей, найменшій з яких 3 місяці.

Нагадаємо, що у Божковській виправній колонії № 16 в Полтавській області катували та вбивали увʼязнених. Правоохоронці розповіли, що повідомлено про підозри п'ятьом особам. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Додамо, що на АЗС в Полтавській області вбили працівника ТЦК. Наразі повідомлено про підозру двом особам.