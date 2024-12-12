В Украине продолжается отопительный сезон, а синоптики прогнозируют вскоре падение температуры воздуха ниже 10 градусов. Достаточно ли в стране газа и не придется ли теплокоммунэнерго экономить ресурс, чтобы дотянуть до весны, выяснял Фокус.

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В Нафтогазе сообщили, что предприятия Группы Нафтогаз — АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" — за 11 месяцев 2024 года вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива. Между тем, в октябре сообщалось, что в подземные газовые хранилища Украины закачали 12,9 млрд кубометров газа, что почти соответствовало запланированному ранее показателю (13 млрд куб.).

Однако эксперты сомневаются, что цифры о запасах газа в ПХГ соответствуют действительности. Например, экс-руководитель "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон недавно отметил, что к информации о запасах на уровне 12,9 млрд кубометров включают 0,6 млрд кубометров буферного газа и даже 230 млн кубометров газа в хранилищах на ТНТ. "То есть в ПХГ есть 7,75 млрд кубометров газа Нафтогаза и других украинских компаний (добытчики, ОГТСУ и т.д.). На этот газ теоретически можно рассчитывать", — считает эксперт. И добавляет: даже если этого хватит на прохождение отопительного сезона, выйдем из сезона почти с пустыми ПХГ.

"В конце февраля — начале марта в ПХГ уже будет очень мало газа, поэтому возможности по отбору газа значительно снизятся и их будет недостаточно для удовлетворения спроса на газ (особенно, если будут сильные морозы). Поэтому уже сейчас нужно думать об импорте газа в этот критический период", — считает Макогон.

Вероятно, Нафтогазу придется в течение зимы закачивать в ПХГ дополнительные объемы газа, говорят эксперты

О том, что запасов природного газа в подземных хранилищах мало, рассказал Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Проблема в том, что, к сожалению, Нафтогаз мало закачал газа, недостаточно закачал ресурса в подземные хранилища газа. И поэтому мы видим, что уже сейчас по всей Украине, а зима только началась, уже тысячи, десятки тысяч домов (где есть централизованное отопление) или не отапливаются, или отапливаются недостаточно. Это происходит из-за того, что большая экономия газа из-за определенного дефицита", — рассказал Фокусу Владимир Омельченко.

В домах по всей стране уменьшают температуру теплоносителя, чтобы экономить газ Фото: Открытые источники

На его взгляд, проблема с накоплением газа также тесно связана с развалом системы теплокоммунэнерго. "И то, что сейчас с газом в результате, что его не хватает для населения, то это вследствие того, что недостаточно поступает газа для теплокоммунэнерго. В результате люди во многих городах вынуждены догревать свои помещения за счет электрической энергии, которой тоже дефицит, а это создает также дополнительную нагрузку на энергетическую систему", — говорит эксперт. Он добавляет: была определенная ошибка компании "Нафтогаз", ведь нужно было больше газа летом закачивать в ПХГ, когда ресурс стоил дешевле. По мнению Омельченко, вполне вероятно, что зимой Нафтогазу придется покупать и дозакачивать газ в подземные хранилища.

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Ранее Фокус писал, что 31 декабря завершается контракт на транзит газа, заключенный между НАК "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпром" в 2019 году. В дальнейшем Украина не планирует продолжать транзит российского газа в Европу.

Напомним, "Газпром" в базовом сценарии планирует уменьшение экспорта газа в Европу на 20% в 2025 году — до 39 миллиардов кубометров по сравнению с более 49 миллиардами, ожидаемыми в 2023 году. Снижение объясняется прекращением транзита через Украину.