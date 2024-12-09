Украинцам выдают деньги на отопление: кто может получить

Право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволят платить за отопление своими силами.

Жители Украины могут оформить жилищную субсидию и льготу на покупку твердого или печного топлива, включая дрова и уголь. Однако такая помощь доступна не всем. Она предназначена только для тех, кто не пользуется централизованным отоплением, а также не использует для обогрева газ или электричество. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ).

В сообщении уточнили, что указанным категориям граждан также может быть предоставлена жилищная субсидия или льгота на оплату коммунальных услуг, включая:

электроэнергию;

водоснабжение;

вывоз мусора и т.п.

Отмечается, что право на получение жилищной субсидии для приобретения твердого топлива предоставляется семьям, чей доход не позволяет самостоятельно покрывать расходы на отопление. Кроме того, льгота на твердое топливо доступна для определенных категорий граждан, включая:

ветераны войны;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и другие.

Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается по личному обращению человека. И только один раз в календарный год. При этом:

для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация;

для назначения льготы нужно подать заявление и при необходимости справку о наличии в жилом помещении печного отопления.

Напоминаем, 12 октября народный депутат и председатель спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов рассказал, как оформить субсидию внутренне перемещенным лицам.