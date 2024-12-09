Українцям видають гроші на опалення: хто може отримати

Право на житлову субсидію на придбання твердого палива мають сім'ї, доходи яких не дадуть змоги платити за опалення самотужки.

Жителі України можуть оформити житлову субсидію та пільгу на купівлю твердого або пічного палива, включно з дровами та вугіллям. Однак така допомога доступна не всім. Вона призначена тільки для тих, хто не користується централізованим опаленням, а також не використовує для обігріву газ або електрику. Про це повідомили в Пенсійному фонді (ПФУ).

У повідомленні уточнили, що зазначеним категоріям громадян також може бути надано житлову субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг, зокрема:

електроенергію;

водопостачання;

вивезення сміття тощо.

Зазначається, що право на отримання житлової субсидії для придбання твердого палива надається сім'ям, чий дохід не дає змоги самостійно покривати витрати на опалення. Крім того, пільга на тверде паливо доступна для певних категорій громадян, зокрема:

ветерани війни;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

багатодітні сім'ї та інші.

Житлова субсидія та пільга на придбання твердого та пічного побутового палива призначається за особистим зверненням людини. І тільки один раз на календарний рік. При цьому:

для призначення житлової субсидії надається заява та декларація;

для призначення пільги потрібно подати заяву та за потреби довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Нагадуємо, 12 жовтня народний депутат і голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов розповів, як оформити субсидію внутрішньо переміщеним особам.