Субсидії в Україні: що чекає на одержувачів після Нового року

Якщо відключення електроенергії триватимуть і посилюватимуться в січні, сума субсидії залишиться незмінною.

Багатьох жителів України цікавить, що чекає на субсидії наступного року і чи буде внесено зміни до правил їх призначення. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

З 1 грудня в Україні субсидії призначаються на період до закінчення опалювального сезону, а саме до 30 квітня. Це правило залишиться актуальним і 2025 року. Розмір субсидії розраховується починаючи з місяця, коли було подано документи. У січні за субсидією можуть звернутися:

особи, зареєстровані в житлі;

орендарі з чинним договором оренди (субсидія призначається до дати, зазначеної в договорі, якщо вона припадає на період до кінця опалювального сезону);

внутрішньо переміщені особи (ВПО), підтвердивши проживання довідкою;

індивідуальні забудовники.

До того ж, нещодавно було збільшено граничну суму одноразових витрат, яка може перешкоджати отриманню субсидії. Тепер ця сума становить 100 тисяч гривень. Якщо витрати були на генератор або подібне обладнання, гранична сума становить 150 тисяч гривень.

З 1 січня 2025 року під час подання документів враховуватимуть дохід сім'ї за II і III квартали 2024 року, а пенсійний дохід — за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані.

Навіть у разі посилення відключень електроенергії в січні, розмір субсидії залишиться незмінним. Це пов'язано з тим, що розрахунок допомоги проводиться на основі соціальних норм споживання, а зниження фактичного обсягу використання електроенергії не впливає на суму субсидії.

Нагадуємо, 12 жовтня народний депутат і голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов розповів, як оформити субсидію внутрішньо переміщеним особам.