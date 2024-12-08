Субсидии в Украине: что ждет получателей после Нового года

Если отключения электроэнергии будут продолжаться и усиливаться в январе, сумма субсидии останется неизменной.

Многих жителей Украины интересует, что ждет субсидии в следующем году и будут ли внесены изменения в правила их назначения. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

С 1 декабря в Украине субсидии назначаются на период до окончания отопительного сезона, а именно до 30 апреля. Это правило останется актуальным и в 2025 году. Размер субсидии рассчитывается начиная с месяца, когда были поданы документы. В январе за субсидией могут обратиться:

лица, зарегистрированные в жилье;

арендаторы с действующим договором аренды (субсидия назначается до даты, указанной в договоре, если она приходится на период до конца отопительного сезона);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), подтвердив проживание справкой;

индивидуальные застройщики.

К тому же, недавно была увеличена предельная сумма единовременных расходов, которая может препятствовать получению субсидии. Теперь эта сумма составляет 100 тысяч гривен. Если расходы были на генератор или подобное оборудование, предельная сумма составляет 150 тысяч гривен.

С 1 января 2025 года при подаче документов будут учитывать доход семьи за II и III кварталы 2024 года, а пенсионный доход — за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не сообщит об изменениях в имущественном или социальном состоянии.

Даже в случае усиления отключений электроэнергии в январе, размер субсидии останется неизменным. Это связано с тем, что расчет помощи производится на основе социальных норм потребления, а снижение фактического объема использования электроэнергии не влияет на сумму субсидии.

Напоминаем, 12 октября народный депутат и председатель спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов рассказал, как оформить субсидию внутренне перемещенным лицам.