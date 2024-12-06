Тариф за отопление в Украине: сколько придется заплатить за один квадратный метр

Намного дороже, чем за газовое отопление, придется платить и за централизованное.

В Украине самый экономичный способ отопления жилья — использование газового котла. По данным социальных норм потребления, в Киеве отопление квартиры площадью 50 квадратных метров газом обходится более чем в два раза дешевле, чем с использованием электроэнергии. Также централизованное отопление окажется значительно дороже, чем отопление с помощью газа. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Для расчетов применены социальные нормативы потребления, которые используются при определении субсидий. Эти нормативы помогают вычислить, какой объем коммунальных услуг необходим семье, исходя из площади жилья.

Для отопления одного квадратного метра жилья этот норматив составляет:

30 кВт*ч электроэнергии (цифру нужно умножить на корректирующий коэффициент);

0,0383 Гкал с централизованным отоплением (цифру нужно умножить на корректирующий коэффициент);

4 кубометра газа (цифру нужно умножить на корректирующий коэффициент).

Для каждого региона установлен свой корректирующий коэффициент, утвержденный постановлением Кабинета министров №409. Так, для Киева этот коэффициент составляет 0,608. Рассчитаем стоимость отопления для квартиры площадью 50 квадратных метров в столице. Согласно нормам социального потребления и с учетом коэффициента, на отопление такого жилья потребуется потратить:

912 кВт*ч электроэнергии. Такое количество тока с учетом особого тарифа (2,64 грн за 1 кВт*ч) для тех, кто использует электроэнергию для отопления, обойдется в 2407,6 грн в месяц;

1,164 Гкал тепла. В Киеве за такое количество тепла (тариф "Киевтеплоэнерго" – 1654,41) придется заплатить 1926,2 грн;

121,6 кубометра газа. Такое количество голубого топлива стоит 967,9 грн.

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