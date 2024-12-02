Дешевый прибор улучшает отопление дома: при каких условиях работает и как пользоваться (видео)
Прибор вырабатывает электроэнергию благодаря разнице температур и распределяет тепло по комнате. Для этого нужна горячая печка или мощный обогреватель с металлической поверхностью.
В Украину зима пришла вместе со стабилизационными отключениями света после российских обстрелов, и многие украинцы задумались о том, как улучшить отопление, когда нет электроснабжения. Житель Киевской области Богдан Кушлик приобрел недорогой вентилятор для печки на элементе Пельтье и испытал его у себя дома, поделившись опытом в YouTube-блоге.
Небольшой прибор стоимостью 930 гривен со скидкой на AliExpress устанавливается на горячую металлическую поверхность или очень близко от нее. Элемент Пельтье использует разницу температур печки и комнаты, чтобы вырабатывать электроэнергию и запускать мотор, который вращает вентилятор. Технология не требует никаких аккумуляторов.
В отличие от классических вентиляторов, этот предназначен не для охлаждения, а для обогрева помещения. Находясь возле печки, он разгоняет горячий воздух по комнате и улучшает конвекцию, то есть способствует лучшему распределению температуры. Единственное — нельзя устанавливать слишком близко к дымоходу.
В одном из видео владелец ветряка протестировал его работу с помощью анемометра — прибора для измерения скорости движения потоков воздуха. Он показал, что прибор разгонял теплые потоки до 0,5 м/c с температурой 33,6 градусов, когда стоял прямо на дровяной печке (внутри нее температура была около 300 градусов).
"Трудно пока угадать какая эффективность ветряка для печки, но то, что он точно будет разгонять теплый воздух — это неоспоримый факт. Ну а то, что работает он от температуры самой печки — это лишь приятный и прекрасный бонус, потому что это первый такой генератор электроэнергии с тепловой который я вижу в действии. И теперь в голове роится миллион идей которые надо проверять сработают ли они вообще", — отметил Богдан Кушлик в описании.
В комментарии Фокусу он добавил: что вентилятор перемещает 31,8 кубометра воздуха в час, что немало. Благодаря этому тепло лучше распределяется, а помещение — прогревается.
Для работы элемента Пельтье нужно, чтобы у поверхностей бы была разница температур хотя бы 50-60 градусов. Дровяная печь для этого подходит лучше всего, потому что она сильно нагревается. Нужно только учесть тип монтажа, потому что бывают ветряки стоячие с ножками, а бывают для установки на трубу отопления.
С батареями и радиаторами прибор вряд ли будет хорошо работать, так как их температура обычно составляет всего 46-50 градусов. Как альтернатива, можно совместить ветряк с обогревателями, которые сильно нагреваются и имеют металлическую поверхность, например, спиральные или инфракрасные кварцевые.
Недавно Богдан Кушлик рассказал Фокусу, как изготавливать ветрогенераторы своими руками. Пять небольших установок могут давать до 2 кВт электроэнергии в час и питать дом. При этом иногда выгоднее приобрести готовое заводское решение, чем мастерить самому.