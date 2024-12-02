Дешевый прибор улучшает отопление дома: при каких условиях работает и как пользоваться (видео)

Прибор вырабатывает электроэнергию благодаря разнице температур и распределяет тепло по комнате. Для этого нужна горячая печка или мощный обогреватель с металлической поверхностью.

В Украину зима пришла вместе со стабилизационными отключениями света после российских обстрелов, и многие украинцы задумались о том, как улучшить отопление, когда нет электроснабжения. Житель Киевской области Богдан Кушлик приобрел недорогой вентилятор для печки на элементе Пельтье и испытал его у себя дома, поделившись опытом в YouTube-блоге.

Небольшой прибор стоимостью 930 гривен со скидкой на AliExpress устанавливается на горячую металлическую поверхность или очень близко от нее. Элемент Пельтье использует разницу температур печки и комнаты, чтобы вырабатывать электроэнергию и запускать мотор, который вращает вентилятор. Технология не требует никаких аккумуляторов.

В отличие от классических вентиляторов, этот предназначен не для охлаждения, а для обогрева помещения. Находясь возле печки, он разгоняет горячий воздух по комнате и улучшает конвекцию, то есть способствует лучшему распределению температуры. Единственное — нельзя устанавливать слишком близко к дымоходу.

В одном из видео владелец ветряка протестировал его работу с помощью анемометра — прибора для измерения скорости движения потоков воздуха. Он показал, что прибор разгонял теплые потоки до 0,5 м/c с температурой 33,6 градусов, когда стоял прямо на дровяной печке (внутри нее температура была около 300 градусов).

Богдан Кушлик замерил скорость ветра и темературу вентилятора на печке Фото: Скриншот

"Трудно пока угадать какая эффективность ветряка для печки, но то, что он точно будет разгонять теплый воздух — это неоспоримый факт. Ну а то, что работает он от температуры самой печки — это лишь приятный и прекрасный бонус, потому что это первый такой генератор электроэнергии с тепловой который я вижу в действии. И теперь в голове роится миллион идей которые надо проверять сработают ли они вообще", — отметил Богдан Кушлик в описании.

В комментарии Фокусу он добавил: что вентилятор перемещает 31,8 кубометра воздуха в час, что немало. Благодаря этому тепло лучше распределяется, а помещение — прогревается.

Для работы элемента Пельтье нужно, чтобы у поверхностей бы была разница температур хотя бы 50-60 градусов. Дровяная печь для этого подходит лучше всего, потому что она сильно нагревается. Нужно только учесть тип монтажа, потому что бывают ветряки стоячие с ножками, а бывают для установки на трубу отопления.

С батареями и радиаторами прибор вряд ли будет хорошо работать, так как их температура обычно составляет всего 46-50 градусов. Как альтернатива, можно совместить ветряк с обогревателями, которые сильно нагреваются и имеют металлическую поверхность, например, спиральные или инфракрасные кварцевые.

Недавно Богдан Кушлик рассказал Фокусу, как изготавливать ветрогенераторы своими руками. Пять небольших установок могут давать до 2 кВт электроэнергии в час и питать дом. При этом иногда выгоднее приобрести готовое заводское решение, чем мастерить самому.