Дешевий прилад покращує опалення вдома: за яких умов працює і як користуватися (відео)
Прилад виробляє електроенергію завдяки різниці температур і розподіляє тепло по кімнаті. Для цього потрібна гаряча пічка чи потужний обігрівач із металевою поверхнею.
В Україну зима прийшла разом зі стабілізаційними відключеннями світла після російських обстрілів, і багато українців задумалися про те, як покращити опалення, коли немає електропостачання. Житель Київської області Богдан Кушлик придбав недорогий вентилятор для пічки на елементі Пельтьє та випробував його у себе вдома, поділившись досвідом у YouTube-блозі.
Невеликий прилад вартістю 930 гривень зі знижкою на AliExpress встановлюється на гарячу металеву поверхню або дуже близько від неї. Елемент Пельтьє використовує різницю температур пічки та кімнати, щоб виробляти електроенергію і запускати мотор, який обертає вентилятор. Технологія не потребує ніяких акумуляторів.
На відміну від класичних вентиляторів, цей призначений не для охолодження, а для обігріву приміщення. Знаходячись біля пічки, він розганяє гаряче повітря по кімнаті і покращує конвекцію, тобто сприяє кращому розподіленню температури. Єдине — не можна встановлювати дуже близько до димоходу.
В одному з відео власник вітряка протестував його роботу за допомогою анемометра — приладу для вимірювання швидкості руху потоків повітря. Він показав, що прилад розганяв теплі потоки до 0,5 м/c із температурою 33,6 градусів, коли стояв прямо на дров'яній пічці (всередині неї температура була близько 300 градусів).
"Важко наразі вгадати яка ефективність вітряка для пічки, але те що він точно розганятиме тепле повітря — це незаперечний факт. Ну а те що працює він від температури самої пічки — це лише приємний і прекрасний бонус, бо це перший такий генератор електроенергії з теплової який я бачу у дії. І тепер в голові роїться мільйон ідей які треба перевіряти чи вони взагалі спрацюють", — зазначив Богдан Кушлик у описі.
У коментарі Фокусу він додав: що вентилятор переміщує 31,8 кубометра повітря за годину, що чимало. Завдяки цьому тепло краще розподіляється, а приміщення — прогрівається.
Для роботи елемента Пельтьє потрібно, щоб у поверхонь б була різниця температур хоча б 50-60 градусів. Дров'яна пічка для цього підходить найкраще, бо вона сильно нагрівається. Потрібно лише врахувати тип монтажу, бо бувають вітряки стоячі з ніжками, а бувають для встановлення на трубу опалення.
З батареями та радіаторами прилад навряд чи добре працюватиме, бо їх температура зазвичай складає всього 46-50 градусів. Як альтернатива, можна поєднати вітряк з обігрівачами, які сильно нагріваються і мають металеву поверхню, наприклад, спіральні або інфрачервоні кварцеві.
Нещодавно Богдан Кушлик розповів Фокусу, як виготовляти вітрогенератори своїми руками. П'ять невеликих установок можуть давати до 2 кВт електроенергії на годину і живити будинок. При цьому інколи вигідніше придбати готове заводське рішення, ніж майструвати самому.