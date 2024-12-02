Дешевий прилад покращує опалення вдома: за яких умов працює і як користуватися (відео)

Прилад виробляє електроенергію завдяки різниці температур і розподіляє тепло по кімнаті. Для цього потрібна гаряча пічка чи потужний обігрівач із металевою поверхнею.

В Україну зима прийшла разом зі стабілізаційними відключеннями світла після російських обстрілів, і багато українців задумалися про те, як покращити опалення, коли немає електропостачання. Житель Київської області Богдан Кушлик придбав недорогий вентилятор для пічки на елементі Пельтьє та випробував його у себе вдома, поділившись досвідом у YouTube-блозі.

Невеликий прилад вартістю 930 гривень зі знижкою на AliExpress встановлюється на гарячу металеву поверхню або дуже близько від неї. Елемент Пельтьє використовує різницю температур пічки та кімнати, щоб виробляти електроенергію і запускати мотор, який обертає вентилятор. Технологія не потребує ніяких акумуляторів.

На відміну від класичних вентиляторів, цей призначений не для охолодження, а для обігріву приміщення. Знаходячись біля пічки, він розганяє гаряче повітря по кімнаті і покращує конвекцію, тобто сприяє кращому розподіленню температури. Єдине — не можна встановлювати дуже близько до димоходу.

В одному з відео власник вітряка протестував його роботу за допомогою анемометра — приладу для вимірювання швидкості руху потоків повітря. Він показав, що прилад розганяв теплі потоки до 0,5 м/c із температурою 33,6 градусів, коли стояв прямо на дров'яній пічці (всередині неї температура була близько 300 градусів).

Богдан Кушлик заміряв швидкість вітру і темературу вентилятора на пічці Фото: Скриншот

"Важко наразі вгадати яка ефективність вітряка для пічки, але те що він точно розганятиме тепле повітря — це незаперечний факт. Ну а те що працює він від температури самої пічки — це лише приємний і прекрасний бонус, бо це перший такий генератор електроенергії з теплової який я бачу у дії. І тепер в голові роїться мільйон ідей які треба перевіряти чи вони взагалі спрацюють", — зазначив Богдан Кушлик у описі.

У коментарі Фокусу він додав: що вентилятор переміщує 31,8 кубометра повітря за годину, що чимало. Завдяки цьому тепло краще розподіляється, а приміщення — прогрівається.

Для роботи елемента Пельтьє потрібно, щоб у поверхонь б була різниця температур хоча б 50-60 градусів. Дров'яна пічка для цього підходить найкраще, бо вона сильно нагрівається. Потрібно лише врахувати тип монтажу, бо бувають вітряки стоячі з ніжками, а бувають для встановлення на трубу опалення.

З батареями та радіаторами прилад навряд чи добре працюватиме, бо їх температура зазвичай складає всього 46-50 градусів. Як альтернатива, можна поєднати вітряк з обігрівачами, які сильно нагріваються і мають металеву поверхню, наприклад, спіральні або інфрачервоні кварцеві.

Нещодавно Богдан Кушлик розповів Фокусу, як виготовляти вітрогенератори своїми руками. П'ять невеликих установок можуть давати до 2 кВт електроенергії на годину і живити будинок. При цьому інколи вигідніше придбати готове заводське рішення, ніж майструвати самому.