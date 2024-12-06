Тариф за опалення в Україні: скільки доведеться заплатити за один квадратний метр

Набагато дорожче, ніж за газове опалення, доведеться платити і за централізоване.

В Україні найекономічніший спосіб опалення житла — використання газового котла. За даними соціальних норм споживання, у Києві опалення квартири площею 50 квадратних метрів газом обходиться більш ніж удвічі дешевше, ніж з використанням електроенергії. Також централізоване опалення виявиться значно дорожчим, ніж опалення за допомогою газу. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Для розрахунків застосовано соціальні нормативи споживання, які використовуються при визначенні субсидій. Ці нормативи допомагають обчислити, який обсяг комунальних послуг необхідний сім'ї, виходячи з площі житла.

Для опалення одного квадратного метра житла цей норматив становить:

30 кВт*год електроенергії (цифру потрібно помножити на коригувальний коефіцієнт);

0,0383 Гкал з централізованим опаленням (цифру потрібно помножити на коригувальний коефіцієнт);

4 кубометри газу (цифру потрібно помножити на коригувальний коефіцієнт).

Для кожного регіону встановлено свій коригувальний коефіцієнт, затверджений постановою Кабінету міністрів №409. Так, для Києва цей коефіцієнт становить 0,608. Розрахуємо вартість опалення для квартири площею 50 квадратних метрів у столиці. Згідно з нормами соціального споживання та з урахуванням коефіцієнта, на опалення такого житла потрібно буде витратити:

912 кВт*год електроенергії. Така кількість струму з урахуванням особливого тарифу (2,64 грн за 1 кВт*год) для тих, хто використовує електроенергію для опалення, обійдеться в 2407,6 грн на місяць;

1,164 Гкал тепла. У Києві за таку кількість тепла (тариф "Київтеплоенерго" — 1654,41) доведеться заплатити 1926,2 грн;

121,6 кубометра газу. Така кількість блакитного палива коштує 967,9 грн.

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