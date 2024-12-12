В Україні триває опалювальний сезон, а синоптики прогнозують невдовзі падіння температури повітря нижче 10 градусів. Чи достатньо в країні газу та чи не доведеться теплокомуненерго економити ресурс, щоб дотягнути до весни, з’ясовував Фокус.

Related video

У Нафтогазі повідомили, що підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – за 11 місяців 2024 року разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива. Тим часом, в жовтні повідомлялось, що до підземних газових сховищ України закачали 12,9 млрд кубометрів газу, що майже відповідало запланованому раніше показнику (13 млрд куб.).

Проте експерти сумніваються, що цифри про запаси газу в ПСГ відповідають дійсності. Наприклад, екскерівник "Оператор ГТС України" Сергій Макогон нещодавно зауважив, що до інформації про запаси на рівні 12,9 млрд кубометрів включають 0,6 млрд кубометрів буферного газу та навіть 230 млн кубометрів газу в сховищах на ТНТ. "Тобто у ПСГ є 7,75 млрд кубометрів газу Нафтогазу та інших українських компаній (видобувники, ОГТСУ тощо). На цей газ теоретично можна розраховувати", — вважає експерт. І додає: навіть якщо цього вистачить на проходження опалювального сезону, вийдемо з сезону майже з пустими ПСГ.

"В кінці лютого — на початку березня в ПСГ вже буде дуже мало газу, тому можливості по відбору газу значно знизяться і їх буде недостатньо для задоволення попиту на газ (особливо, якщо будуть сильні морози). Тому вже зараз потрібно думати про імпорт газу у цей критичний період", — вважає Макогон.

Ймовірно, Нафтогазу доведеться протягом зими закачувати до ПСГ додаткові обсяги газу, кажуть експерти

Про те, що запасів природного газу у підземних сховищах замало, розповів Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Важливо

Українцям видають гроші на опалення: хто може отримати

"Проблема в тому, що, на жаль, Нафтогаз мало закачав газу, недостатньо закачав ресурсу у підземні сховища газу. І тому ми бачимо, що вже зараз по всій Україні, а зима лише почалась, вже тисячі, десятки тисяч будинків (де є централізоване опалення) чи не опалюються, чи опалюються недостатньо. Це відбувається через те, що велика економія газу через певний дефіцит", — розповів Фокусу Володимир Омельченко.

У будинках по всій країні зменшують температуру теплоносія, щоб економити газ Фото: Відкриті джерела

На його погляд, проблема з накопиченням газу також тісно пов’язана із розвалом системи теплокомуненерго. "І те, що зараз з газом в результаті, що його не вистачає для населення, то це внаслідок того, що недостатньо поступає газу для теплокомуненерго. В результаті люди в багатьох містах вимушені догрівати свої приміщення за рахунок електричної енергії, якої теж дефіцит, а це створює також додаткове навантаження на енергетичну систему", — каже експерт. Він додає: була певна помилка компанії "Нафтогаз", адже потрібно було більше газу влітку закачувати до ПСГ, коли ресурс коштував дешевше. На думку Омельченка, цілком ймовірно, що взимку Нафтогазу доведеться купувати і дозакачувати газ до підземних сховищ.

Важливо

Тариф за опалення в Україні: скільки доведеться заплатити за один квадратний метр

Раніше Фокус писав, що 31 грудня завершується контракт на транзит газу, укладений між НАК "Нафтогаз України" та російським монополістом "Газпром" в 2019 році. Надалі Україна не планує продовжувати транзит російського газу до Європи.

Нагадаємо, "Газпром" у базовому сценарії планує зменшення експорту газу до Європи на 20% у 2025 році — до 39 мільярдів кубометрів порівняно з понад 49 мільярдами, очікуваними у 2023 році. Зниження пояснюється припиненням транзиту через Україну.