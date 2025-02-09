Більше на 16 млн кубометрів: Україна стрімко наростила імпорт газу після ударів РФ, — Reuters

Після можливих ударів Росії по газосховищах та об'єктах видобутку Україна почала імпортувати близько 15% добової потреби у блакитному паливі, повідомило агентство Reuters.

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" (або "Група Нафтогаз") після російських атак, які відбулись близько тижня тому, почала імпортувати газ з сусідніх країн. Станом на 9 лютого сумарний імпорт досягнув 16,3 млн куб. м. Про ситуацію з наявністю газу у сховищах та про газовий видобуток розповіло Reuters.

Агентство повідомило, що згідно з даними НАК "Нафтогаз України" 9 лютого продовжиться імпорт газу з трьох сусідніх країн. Газ надходитиме з Угорщини (7,1 млн куб м), зі Словаччини (7,3 млн куб. м), з Польщі (1,8 млн куб. м). Також Reuters повідомило про ситуацію з газом в Україні:

до вторгнення у газосховищах могли накопичувати до 30 млрд куб. м газу;

до кінця опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 1 млрд куб м, навело агентство слова міністра енергетика Германа Галущенка;

щодобове споживання газу — 110 млн куб. б, з них 52 млн куб. м — видобувається, 58 млн куб. м — зі сховищ. Підрахунки показують, що 9 лютого імпортують 15% від потреб.

При цьому агентство наголосило, що нарощення імпорту почалось після двох останніх атак ЗС РФ. Останні атаки, ймовірно, загрожували газосховищам у Львівській області та газовидобувній інфраструктурі у Харківській області, ідеться у статті.

"Нафтогаз" поки що не коментував інформацію Reuters про можливу залежність імпорту газу від ударів ЗС РФ. Натомість 7 лютого на сайті з'явилась публікація про зустріч керівника "Групи Нафтогаз" Романа Чумака та представників газової галузі з дипломатами західних країн-партнерів України. Він повідомив, що по газотранспортній системі РФ била 12 разів протягом вторгнення. Також топпосадовець заявив, що компанії потрібна техніка, устаткування та кредити.

Удари РФ — деталі атак на газотранспортну систему

Зазначимо, Фокус писав про наслідки одного з ударів РФ по об'єктах "Нафтогазу". Зокрема, 28 листопада 2024 року про це розповіли на сторінці Facebook компанії. У повідомленні вказано, що на місце удару прибули ремонтники. Також споживачів поінформували, що змін у постачанні газу не буде. У дописі вказувалось, що з березня по кінець листопада відбулось шість російських ударів по газових об'єктах.

Тим часом 12 грудня експерти розповіли, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону. Наприклад, екскерівник "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що запасів вистачить, але до кінця сезону сховища будуть порожні. Тим часом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив, що вже зараз бачить дефіцит, оскільки знає про обмеження в опаленні у деяких будинках.

Нагадуємо, 2 січня в "Нафтогаз Україна" повідомили, що зміниться для українців після припинення транзиту газу РФ.