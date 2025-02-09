Несмотря на все попытки дискредитации атомной энергетики, 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, — эксперт

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Уровень поддержки развития атомной энергетики в частности и достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС вырос до 80% несмотря на все попытки лоббистов дискредитировать атомную энергетику в глазах украинцев. Об этом заявил эксперт Сергей Лямец, комментируя данные социологического опроса группы "Рейтинг", сообщает ТСН.

"Что касается достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, то имеем тоже очень показательную статистику. 80% опрошенных относятся к этому проекту положительно. Это тоже относительно распространенной в последние месяцы пропаганды, что атомные станции не нужны. Я уже писал, что эта критика идет, прежде всего, от получателей "зеленого тарифа" и собственно строителей "распределенной генерации". Многие из последних владеют мощными СМИ, и эти СМИ откровенно прокачивают общественное мнение в направлении "атомная генерация не нужна". Будьте внимательны, когда видите подобные утверждения, они далеко не всегда являются объективными", — отметил эксперт.

Больше всего достройку энергоблоков поддерживают жители восточных и южных областей — собственно, люди, которые имеют больше всего проблем с поставками энергии.

"Надо признать, что агитация сторонников "распределенной генерации" работает полностью в противоположном направлении. Доля украинцев, поддерживающих достройку энергоблоков АЭС — выросла со времен последнего опроса", — добавил эксперт.

По его словам, весь цивилизованный мир сегодня активно развивает атомную энергетику.

Как известно, энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%. Правительство приняло решение о достройке блоков в апреле 2024 года на фоне энергетического кризиса.