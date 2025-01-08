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Экономика

Некоторые украинцы могут платить за свет вдвое меньше: кому это доступно

электроэнергия
Фото: Getty Images | Некоторые украинцы могут платить за свет вдвое меньше

Актуальный тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2025 года, но после завершения отопительного сезона может поменяться.

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По действующим тарифам на электроэнергию в Украине, цена 1 кВт*ч составляет 4,32 грн. Однако установка многозонных счетчиков может значительно уменьшить затраты на потребление электроэнергии. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 632.

Кабинет Министров Украины утвердил единый фиксированный тариф для населения на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Этот тариф применяется независимо от объемов потребления и остается неизменным для следующих категорий:

  • общежитий;
  • садоводческих товариществ;
  • дачных и гаражных кооперативов;
  • жителей многоквартирных и частных домов.

Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2025 года. Пересмотр тарифов может состояться после завершения отопительного сезона, но пока нет уверенности в том, что это произойдет. Для пользователей с двухзонным счетчиком доступен "ночной тариф".

С 23:00 до 7:00 цена на электроэнергию для них составляет 2,16 грн/кВт*ч, что в два раза ниже стандартной цены. Стоимость установки такого счетчика оправдывается за пять месяцев. Трехзонный счетчик предусматривает три различных тарифа:

  1. ночной тариф (23:00–07:00) — 1,728 грн/кВт*ч;
  2. полупиковый тариф (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,34 грн/кВт*ч;
  3. пиковый тариф (08:00–11:00, 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт*ч.

Такая система подходит тем, кто может перенести большую часть потребления электроэнергии на ночные часы и избегать пиковых периодов.

Чтобы воспользоваться преимуществами многозонных счетчиков, потребителям необходимо обратиться к своему энергопоставщику для установки соответствующего оборудования. Это позволит значительно сэкономить, особенно при условии рационального распределения использования электроэнергии.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.