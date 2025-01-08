Деякі українці можуть платити за світло вдвічі менше: кому це доступно

Актуальний тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2025 року, але після завершення опалювального сезону може змінитися.

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За чинними тарифами на електроенергію в Україні, ціна 1 кВт*год становить 4,32 грн. Однак встановлення багатозонних лічильників може значно зменшити витрати на споживання електроенергії. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 632.

Кабінет Міністрів України затвердив єдиний фіксований тариф для населення на рівні 4,32 грн/кВт*год. Цей тариф застосовується незалежно від обсягів споживання і залишається незмінним для таких категорій:

гуртожитків;

садівничих товариств;

дачних і гаражних кооперативів;

жителів багатоквартирних і приватних будинків.

Цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2025 року. Перегляд тарифів може відбутися після завершення опалювального сезону, але поки що немає впевненості в тому, що це станеться. Для користувачів із двозонним лічильником доступний "нічний тариф".

З 23:00 до 7:00 ціна на електроенергію для них становить 2,16 грн/кВт*год, що вдвічі нижче стандартної ціни. Вартість встановлення такого лічильника виправдовується за п'ять місяців. Тризонний лічильник передбачає три різні тарифи:

нічний тариф (23:00-07:00) — 1,728 грн/кВт*год; напівпіковий тариф (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,34 грн/кВт*год; піковий тариф (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт*год.

Така система підходить тим, хто може перенести більшу частину споживання електроенергії на нічні години й уникати пікових періодів.

Щоб скористатися перевагами багатозонних лічильників, споживачам необхідно звернутися до свого енергопостачальника для встановлення відповідного обладнання. Це дасть змогу значно заощадити, особливо за умови раціонального розподілу використання електроенергії.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.