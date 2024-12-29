До 7 грн за 1 кіловат: експерт пояснив, чому електроенергія так сильно подорожчає

Вартість електроенергії для українців уже влітку наступного року, ймовірно, сягне 6,32 — 6,64 гривні за кіловат.

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Тариф на електроенергію цього року підвищився і тепер становить 4,32 гривні за кіловат-годину. До кінця 2024 року змін у вартості не очікується. Проте з 1 січня 2025 року тариф для побутових споживачів може значно збільшитися. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Прогнозується, що вже влітку наступного року вартість електроенергії для українців може становити 6,32-6,64 гривні за кіловат-годину. Основними причинами можливого зростання є:

енергетична криза в Україні (збільшення собівартості електроенергії);

збільшення інфраструктурних витрат (відновлення та модернізація електромереж);

вимога МВФ підвищити тарифи до ринкового рівня (це частина угоди України з міжнародними партнерами).

Українці можуть знизити розмір своїх комунальних платежів, оформивши субсидію. Ця допомога надається за дотримання певних умов. Оформити субсидію можна вже зараз, звернувшись до відповідних органів.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію