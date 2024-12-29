До 7 грн за 1 киловатт: эксперт объяснил, почему электроэнергия так сильно подорожает

Стоимость электроэнергии для украинцев уже летом следующего года, вероятно, достигнет 6,32 – 6,64 гривны за киловатт.

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Тариф на электроэнергию в этом году повысился и теперь составляет 4,32 гривны за киловатт-час. До конца 2024 года изменений в стоимости не ожидается. Однако с 1 января 2025 года тариф для бытовых потребителей может значительно увеличиться. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Прогнозируется, что уже летом следующего года стоимость электроэнергии для украинцев может составить 6,32–6,64 гривны за киловатт-час. Основными причинами возможного роста являются:

энергетический кризис в Украине (увеличения себестоимости электроэнергии);

увеличение инфраструктурных расходов (восстановление и модернизация электросетей);

требование МВФ повысить тарифы до рыночного уровня (это часть соглашения Украины с международными партнерами).

Украинцы могут снизить размер своих коммунальных платежей, оформив субсидию. Эта помощь предоставляется при соблюдении определенных условий. Оформить субсидию можно уже сейчас, обратившись в соответствующие органы.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию