Льготный тариф на электроэнергию: кто может платить меньше в 2025 году

Льготные цены установят при условии соблюдения опредленных требований, установленных государством.

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В 2025 году ряд украинцев смогут воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию. Это право будет доступно для бытовых потребителей. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Как сообщил Мельничук, планируется введение льготной фиксированной стоимости электроэнергии для бытовых потребителей при выполнении определенных условий. Это касается следующих категорий граждан:

проживают в многоквартирных домах;

дома не газифицированы природным газом.

В то же время, льготные цены установят при условии соблюдения следующих требований:

если в доме отсутствуют/не функционируют системы централизованного теплоснабжения;

если нет систем автономного теплоснабжения, работающих за счет любых видов энергоносителей, за исключением электричества.

Как рассказал ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, с 1 июня 2025 года в Украине могут повысить цены на электрическую энергию до 6,64 грн/кВт-час.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн. или 6,64 грн", — сообщил он.

В дальнейшем тарифы продолжат пересматривать: в течение двух-трех лет цена может достичь отметки 9 грн/кВт-час.

На повышении тарифов настаивает Международный валютный фонд (МВФ), ожидающий выравнивания цен с рыночными.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.