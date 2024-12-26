Пільговий тариф на електроенергію: хто може платити менше у 2025 році

Пільгові ціни встановлять за умови дотримання певних вимог, встановлених державою.

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У 2025 році низка українців зможуть скористатися пільговим тарифом на електроенергію. Це право буде доступне для побутових споживачів. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Як повідомив Мельничук, планується запровадження пільгової фіксованої вартості електроенергії для побутових споживачів за виконання певних умов. Це стосується таких категорій громадян:

проживають у багатоквартирних будинках;

будинки не газифіковані природним газом.

Водночас пільгові ціни встановлять за умови дотримання таких вимог:

якщо в будинку відсутні/не функціонують системи централізованого теплопостачання;

якщо немає систем автономного теплопостачання, що працюють за рахунок будь-яких видів енергоносіїв, за винятком електрики.

Як розповів раніше голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, з 1 червня 2025 року в Україні можуть підвищити ціни на електричну енергію до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн. або 6,64 грн", — повідомив він.

Надалі тарифи продовжать переглядати: протягом двох-трьох років ціна може досягти позначки 9 грн/кВт-год.

На підвищенні тарифів наполягає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який очікує вирівнювання цін із ринковими.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.