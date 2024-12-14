Українці отримають додаткову платіжку за газ: кого це стосується

Технічне обслуговування газових мереж — вимога українського законодавства. Сплатити за послугу можна через будь-який платіжний застосунок або на пошті.

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Україні отримуватимуть додаткову квитанцію за технічне обслуговування газових мереж раз на 3 чи 5 років. Проте це стосується лише споживачів багатоповерхових будинків. Про це детальніше розповіли в ТСН.

Фактично це вважається оплата за регулярні обстеження внутрішньобудинкових газових мереж, усунення витоків та перевірки труб на щільність.

"Технічне обслуговування — це не забаганка газовиків, це вимога законодавства. Згідно з графіками ми здійснили технічне обслуговування понад 1700 будинків, в ході робіт було виявлено та ліквідовано понад 25 тисяч витоків газу. Перш за все це безпека життя, якщо не будуть проводити вчасно обслуговування мереж, то велика ймовірність витоків газу, що може призвести до втрати майна та загибелі людей", — сказав начальник управління технічного обслуговування хмельницької філії "Газмережі" Володимир Лопес.

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Так власники будинків, які побудовані понад 25 років тому, платитимуть за технічне обслуговування внутрішньодомових мереж раз на три роки, тоді як мешканцям новобудов доведеться це робити раз на пʼять років.

Так оплату можна здійснити через будь-який платіжний застосунок чи на пошті. Про графіки проведення технічного обслуговування мешканців будинків інформуватимуть заздалегідь.

Нагадаємо, в грудні у "Нафтогазі" повідомили, що тариф на газ для приватних споживачів залишиться без змін до завершення опалювального сезону. Нині в Україні діє заборона на підвищення тарифів на газ для побутових споживачів.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2025 року українці отримуватимуть нові платіжки, в яких буде зазначено споживання газу за газовий рік, що охоплює період із жовтня 2022 року до вересня 2023.