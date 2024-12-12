Тариф на газ: якою буде ціна за куб з 1 січня 2025 року

У "Нафтогазі" зараз встановлено тариф для побутових споживачів — 7,96 гривні за кубометр.

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Ціни на газ для побутових споживачів залишаються стабільними протягом останніх кількох років. Вартість кубометра залежить головним чином від постачальника послуг. Тариф на газ для приватних користувачів залишиться незмінним аж до завершення поточного опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні"Нафтогаз".

В Україні зараз діє заборона на підвищення тарифів на газ для побутових споживачів. Основну частину українських користувачів (понад 90%) обслуговує компанія "Нафтогаз", яку було призначено постачальником останньої надії (ПОН).

"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми повинні підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми зараз гарантуємо наявність ресурсу і фіксовану ціну на рік уперед", — заявив колишній голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

У "Нафтогазі" зараз встановлено тариф для побутових споживачів — 7,96 гривні за кубометр.

Тариф на доставку газу це окремий платіж.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

В уряді радять не зловживати програмою "еПідтримки". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти, які будуть отримані громадянами за кордоном, підлягатимуть поверненню.