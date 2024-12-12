Тариф на газ: какой будет цена за куб с 1 января 2025 года

В "Нафтогазе" сейчас установлен тариф для бытовых потребителей – 7,96 гривны за кубометр.

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Цены на газ для бытовых потребителей остаются стабильными в течение последних нескольких лет. Стоимость кубометра зависит главным образом от поставщика услуг. Тариф на газ для частных пользователей останется неизменным вплоть до завершения текущего отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаз".

В Украине сейчас действует запрет на повышение тарифов на газ для бытовых потребителей. Основную часть украинских пользователей (более 90%) обслуживает компания "Нафтогаз", которая была назначена поставщиком последней надежды (ППН).

"В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — заявил сывший глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В "Нафтогазе" сейчас установлен тариф для бытовых потребителей – 7,96 гривны за кубометр.

Тариф на доставку газа это отдельный платеж.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

В правительстве советуют не злоупотреблять программой "еПідтримки". По словам премьера Дениса Шмыгаля, средства, которые будут получены гражданами за рубежом, будут подлежать возврату.