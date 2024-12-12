Некоторые украинцы могут остаться без газа зимой: кто в зоне риска

Для возобновления услуги нужно будет не только погасить долги, но и возместить траты на приостановление и возобновление поставки газа.

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В отопительный сезон некоторые граждане Украины могут остаться без газа из-за задолженности. Это касается тех, кто накопил неоплаченные долги. Об этом заявляет "Газправда".

Несмотря на надежды многих на мораторий, который запрещает газопоставщикам отключать газ в период военного положения, он не охватывает всех. Мораторий распространяется только на временно оккупированные территории, регионы с активными боевыми действиями, а также на объекты недвижимости, сильно поврежденные в ходе войны.

Согласно нормам, распределение газа потребитель должен оплачивать до 20 числа каждого месяца, а поставку газа в рамках базового годового предложения – до 25 числа. Если в течение десяти дней после установленной даты счета не оплачены, коммунальщики имеют право больше не предоставлять потребителю услугу.

Необходимо учитывать, что для возобновления услуги в таких случаях потребуется не только погасить задолженность, но и покрыть расходы, связанные с приостановкой и возобновлением газоснабжения.

Кроме того, если счета не оплачиваются в течение трех месяцев, а сумма долга превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, потребителю могут отменить субсидию.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

В правительстве советуют не злоупотреблять программой "еПідтримки". По словам премьера Дениса Шмыгаля, средства, которые будут получены гражданами за рубежом, будут подлежать возврату.