Деякі українці можуть залишитися без газу взимку: хто в зоні ризику

Для відновлення послуги потрібно буде не тільки погасити борги, а й відшкодувати витрати на призупинення і відновлення постачання газу.

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В опалювальний сезон деякі громадяни України можуть залишитися без газу через заборгованість. Це стосується тих, хто накопичив неоплачені борги. Про це заявляє "Газправда".

Незважаючи на надії багатьох на мораторій, який забороняє газопостачальникам відключати газ у період воєнного стану, він не охоплює всіх. Мораторій поширюється тільки на тимчасово окуповані території, регіони з активними бойовими діями, а також на об'єкти нерухомості, сильно пошкоджені під час війни.

Згідно з нормами, розподіл газу споживач має оплачувати до 20 числа кожного місяця, а поставку газу в рамках базової річної пропозиції — до 25 числа. Якщо протягом десяти днів після встановленої дати рахунки не оплачено, комунальники мають право більше не надавати споживачеві послугу.

Необхідно враховувати, що для відновлення послуги в таких випадках потрібно не тільки погасити заборгованість, а й покрити витрати, пов'язані з призупиненням і відновленням газопостачання.

Крім того, якщо рахунки не оплачуються протягом трьох місяців, а сума боргу перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, споживачеві можуть скасувати субсидію.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

В уряді радять не зловживати програмою "еПідтримки". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти, які будуть отримані громадянами за кордоном, підлягатимуть поверненню.