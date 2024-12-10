Українцям перерахують тарифи на газ: хто платитиме більше із січня

У різних регіонах ціни за доставку газу різняться — що більші мережі і що менше споживачів, то вищий тариф.

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З 1 січня 2025 року буде перераховано плату за доставку природного газу. Хоча тариф залишиться незмінним, підсумкові суми у квитанціях за ЖКП відрізнятимуться залежно від регіону. Про це йдеться в матеріалі видання"Oboz.ua".

За даними облгазів, плата за розподіл природного газу спрямовується на обслуговування та утримання газових мереж, забезпечення роботи аварійно-диспетчерських служб, а також виплату заробітної плати фахівцям, які щодня підтримують стабільну роботу газопроводів.

У рамках майбутнього перерахунку буде враховано новий період, що відповідає газовому року 2023/2024. Якщо споживання природного газу збільшилося, то з початку нового року вартість доставки для таких користувачів зросте.

Згідно зі встановленими правилами, оплата доставки розраховується на основі обсягу палива, використаного за попередній газовий рік, який триває з 1 жовтня по 30 вересня. Так, у 2024 році платежі були засновані на обсягах, спожитих з жовтня 2022 року по вересень 2023 року. Відповідно, у 2025 році розрахунки проводитимуться з урахуванням споживання газу за період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Вартість доставки газу варіюється залежно від регіону. Що протяжніше газові мережі і менша кількість споживачів, то вищий тариф. У густонаселених містах тарифи, як правило, мінімальні.

Наприклад, у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях доставка газу коштує менше 2 гривень за кубометр. В інших регіонах цей показник перевищує 2 гривні за кубометр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

В уряді радять не зловживати програмою "еПідтримки". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти, які будуть отримані громадянами за кордоном, підлягатимуть поверненню.