Украинцам пересчитают тарифы на газ: кто будет платить больше с января

В разных регионах цены за доставку газа разнятся — чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф.

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С 1 января 2025 года будет пересчитана плата за доставку природного газа. Хотя тариф останется неизменным, итоговые суммы в квитанциях за ЖКУ будут отличаться в зависимости от региона. Об этом говорится в материале издания "Oboz.ua".

По данным облгазов, плата за распределение природного газа направляется на обслуживание и содержание газовых сетей, обеспечение работы аварийно-диспетчерских служб, а также выплату заработной платы специалистам, которые ежедневно поддерживают стабильную работу газопроводов.

В рамках предстоящего перерасчета будет учтен новый период, соответствующий газовому году 2023/2024. Если потребление природного газа увеличилось, то с начала нового года стоимость доставки для таких пользователей возрастет.

Согласно установленным правилам, оплата доставки рассчитывается на основе объема топлива, использованного за предыдущий газовый год, который длится с 1 октября по 30 сентября. Так, в 2024 году платежи были основаны на объемах, потребленных с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Соответственно, в 2025 году расчеты будут производиться с учетом потребления газа за период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Стоимость доставки газа варьируется в зависимости от региона. Чем протяженнее газовые сети и меньше количество потребителей, тем выше тариф. В густонаселенных городах тарифы, как правило, минимальные.

Например, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях доставка газа обходится менее 2 гривен за кубометр. В других регионах этот показатель превышает 2 гривны за кубометр.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

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