Українцям доведеться платити більше за газ: як зміняться платіжки з 2025 року

Попри те, що сам тариф не зміниться, через збільшення обсягів споживання суми в платіжках стануть більшими для всіх.

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З 1 січня 2025 року в Україні буде відображено вартість доставки газу в платіжках для споживачів. У нових квитанціях також буде зазначено споживання газу за газовий рік, який охоплює період із жовтня 2022 року до вересня 2023-го. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

З 1 травня 2025 року вартість доставки газу збільшиться для тих, хто за попередній газовий рік спожив більше, ніж у період 2022-2023 років. Водночас ті, хто знизив своє споживання, зможуть платити менше. Наприклад, у Чернівецькій області за доставку кубометра газу встановлено вартість у 2,388 грн. Якщо в середньому ви споживаєте 200 кубометрів, то щомісячна плата становитиме 477,6 грн. Однак це актуально тільки для Чернівецької області — у Києві за доставку того ж обсягу газу доведеться заплатити значно менше.

У столиці тариф на доставку становить лише 0,384 грн. Це означає, що за 200 кубів щомісячний платіж становитиме лише 76,8 грн. Це в 6,2 раза менше, ніж платять жителі Чернівецької області.

"Плата за розподіл газу використовується на обслуговування та утримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці спеціалістів, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Крім того, "Вінницягаз" інвестує в реконструкцію та модернізацію газових мереж", — пояснюють тариф на доставку у "Вінницягазі". До речі, у Вінниці один із найвищих тарифів.

Що більша розгалуженість газових мереж і менша кількість споживачів, то вища вартість тарифу. Саме тому в Києві, де щільність населення найвища, тариф на доставку газу є найнижчим по Україні. Менше двох гривень за кубометр також платять жителі Волинської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Черкаської областей. В інших регіонах тариф перевищує 2 гривні за кубометр.

Важливо, щоб українці подавали показання газових лічильників вчасно. Інакше газівники використовують усереднені показники, які можуть бути вищими за обсяги фактичного споживання. Розглянемо один із прикладів. Якщо за газовий рік 2022/2023 у Київській області ви спожили 1 100 кубометрів газу, то зараз маєте платити щомісяця 163,9 грн (тобто за 91,6 кубометра газу).

Раніше Фокус писав, як українці можуть платити за газ на 20% менше. Також нагадаємо, що в Україні проходили перевірки газового обладнання.