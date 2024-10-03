В Україні перерахують другу платіжку за газ: скільки доведеться платити

На початку жовтня важливо вчасно передавати показання газового лічильника, адже в цей час завершується так званий газовий рік.

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З 2025 року в Україні тариф на доставлення газу буде загальним для всіх споживачів. Хоча сам тариф на доставлення залишився незмінним, у розрахунках платежів тепер враховуватиметься й обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року. Про це йдеться в публікації "ГазПравда".

"Важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це особливо важливо. Адже у вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку "блакитного" палива "у 2025 році", — йдеться в повідомленні.

Отже, важливо переконатися, що в газовій статистиці враховано лише актуальні дані про фактичне споживання палива. Тарифи на розподіл газу залишаться незмінними на час війни, проте вони різняться залежно від оператора газорозподільної мережі. Інформацію про свого оператора можна знайти на сайті відповідної компанії. Незмінність тарифу не гарантує, що підсумкова сума в платіжці залишиться такою самою.

Крім самого тарифу, на вартість також впливає обсяг споживання. Для розрахунку загальних обсягів споживання газу за попередній газовий рік їх ділять на 12 місяців і множать на тариф. Якщо обсяг споживання збільшився, зростуть і витрати на доставлення газу. В Україні вартість транспортування газу варіюється від 0,38 до 2,39 грн за кубометр і залежить від регіону. За більшої кількості споживачів тариф стає нижчим, оскільки витрати на підтримку газової інфраструктури розподіляються на більшу кількість людей.

У Києві багато споживачів, тому витрати на утримання газової інфраструктури ділять на безліч людей. Як наслідок, тариф невисокий.

Нагадаємо, минулого року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області задовольнив позов чоловіка до "Чернігівгазу" і зобов'язав компанію списати борг у розмірі 42 тис. грн. Крім того, оператора зобов'язали виплатити йому компенсацію моральної шкоди в розмірі 50 тис. грн.

Також Фокус писав, що Дергачівський районний суд Харківської області задовольнив позов "Газорозподільних мереж", зобов'язуючи їхнього клієнта внести додаткову плату за газ у розмірі 462,9 тис. грн. Також йому доведеться заплатити майже 7 тис. грн як компенсацію судових витрат.