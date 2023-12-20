50 тисяч грн моральної компенсації: українець виграв суд щодо фейкового боргу за газ

Суд визнав необґрунтованим нарахування боргу в розмірі понад 42 тисячі гривень і зобов'язав "Чернігівгаз" виплатити компенсацію.

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Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області задовольнив позов жителя міста Прилуки до "Чернігівгазу" і зобов'язав компанію списати борг клієнта в розмірі 42 тис. грн і виплатити йому компенсацію моральної шкоди в розмірі 50 тис. грн. Про це йдеться в рішенні суду від 14 грудня.

Після відключення газу для заміни котла "Чернігівгаз" відмовився підключати його назад, вимагаючи у клієнта оплати боргу в 42 000 гривень. Ба більше, сам борг було нараховано із затримкою, мабуть, після внесення змін до розрахунків.

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"З метою ефективного захисту прав позивача, як побутового споживача природного газу, з урахуванням початку опалювального сезону, відсутності можливості в інший спосіб опалювати житловий будинок, в якому він з дружиною постійно проживає, враховуючи повну технічну готовність до пуску газу, що підтверджується Актом прийняття в експлуатацію об'єкта від 20.07.2021 року, наявність встановленого відповідачем нового лічильника газу, відсутність заборгованості за послуги з розподілу газу, наявністю замовленої потужності до кінця 2021 року і замовленої потужності на 2022 рік, представник позивача та просить забезпечити позов", — ідеться в одній з ухвал суду, який розглядав справу.

Суд визнав необґрунтованим нарахування боргу в розмірі 42 839,45 гривень і виніс рішення зобов'язати компанію виплатити клієнту 50 000 гривень компенсації за моральну шкоду, а також покрити судові витрати в розмірі 2 147,20 гривень.

Нагадаємо, в Україні засудили ухильника, який уже вдруге відмовився від військової служби нібито через свої релігійні погляди.

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