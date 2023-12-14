"Досвідчений" ухилянт заявив, що не може брати зброю до рук через віру: як його покарали

Українець переконував суд, що він є парафіянином "Свідків Ієгови", і йому заборонено воювати. Проте, як з'ясувалося, у релігійній організації про нього не чули.

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В Україні засудили ухилянта, який вже вдруге відмовився від військової служби нібито через свої релігійні погляди. Деталі відомі з вироку Іваничівського районного суду Волинської області від 11 грудня.

Уродженець села Древині — одружений та утримує трьох дітей. Двоє з них неповнолітні — 17 років та 1,4 років. Ім’я та вік засудженого невідомі.

З 1996 року чоловік перебуває на обліку як військовозобов’язаний. Він був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до служби та не має права на відстрочку від призову.

1 червня цього року українець отримав "бойову повістку" та підписав її. Вже 7 червня він мав з’явитись у пункт збору, звідки його планували доправити у військову частину. Проте чоловік на призначений час у вказане місце не прибув, що кваліфікували як ухилення від мобілізації.

На суді ухилянт заявив, що він та його родина — парафіяни організації "Свідки Ієгови".

"Він відвідує збори цієї організації. Судячи з канонів, які проповідують постулати віри організації "Свідки Ієгови", він не має право брати до рук зброї, а тому він і відмовляється від виконання призову на військову службу по мобілізації", — передали у вироку.

Житель Волині зізнався, що у 1995 році вже був засуджений — за відмову проходити військову службу.

"Йому відомо що організація "Свідки Ієгови" на території України не зареєстрована, після початку озброєної агресії РФ проти України він зібрання практично не відвідував. Постійного місця зібрання організація не має", — зазначили в суді.

Українець наполягав, що через свої релігійні погляди не може служити у ЗСУ. На альтернативну службу він також не згоден. Провину свою "вірянин" не визнає.

Проте у суду виникли сумніви, що ухилянт дійсно є парафіянином "Свідків Ієгови". За даними сільської ради, він не є вірянином жодної з 30 релігійних організацій громади. Більшого того, у центрі "Свідків Ієгови" заявили, що чоловік до їхнього об’єднання не належить.

Ухилянта визнали винним, призначивши йому ув’язнення на три роки.

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