Мобілізація в Україні: чи може ФОП отримати бронь від призову

ФОПи можуть отримати відстрочку від призову, якщо виконуватимуть оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій. Мова йде про тих, хто має договори з державними замовниками та підтвердження виконання, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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В Україні до 14 лютого 2024 року триватиме воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час вручити повістки можуть всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я, не мають відстрочки чи броні. Видання "Факти ICTV" розповіло, чи можуть призвати на службу ФОП.

Чи можуть мобілізувати ФОП до ЗСУ

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації та не може забронювати своїх працівників.

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Адвокат Ростислав Кравець заявив, що ФОПи можуть отримати відстрочку від призову, якщо виконуватимуть оборонні замовлення чи замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, які необхідні для забезпечення обороноздатності держави. Це стосується лише тих, хто має договори з державними замовниками та підтвердження виконання.

Чи можна залишатися ФОП після мобілізації

Кравець зазначив, що після мобілізації до ЗСУ чоловік може бути зареєстрований як ФОП.

"Ліквідувати чинний ФОП мобілізований підприємець не зобов’язаний. Також не забороняється під час служби реєструвати й новий", — сказав він та наголосив, що питання лише в тому, чи фактично дозволять здійснювати підприємницьку діяльність через ФОП та отримувати за це гроші.

Займатися підприємницькою діяльністю через ФОП не можна, якщо після мобілізації чоловік стане військовою посадовою особою ЗСУ чи іншого військового формування. Зокрема, військові посадові особи — це військовозобов'язані, що обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих (командири) чи адміністративно-господарських обов’язків (військові, які мають повноваження з управління чи розпорядження держмайном).

Якщо під час мобілізації ФОП продовжує діяльність та має найманих працівників, то він повинен уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату. Крім цього, ця особа повинна нараховувати й утримувати із заробітної плати найманих працівників ПДФО, військовий збір і ЄСВ. Проте сплачувати податки повинен сам ФОП, зокрема він може це зробити протягом 180 днів від дати демобілізації. Також призвані на службу ФОПи можуть розірвати трудові відносити з працівниками з власної ініціативи.

Чи потрібно сплачувати податки ФОП, якого мобілізували

Згідно з Податковим кодексом України, мобілізованих ФОП та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність, звільнено від нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку та від подання звітності. Крім цього, такі особи звільняються від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе.

Мобілізованому ФОП потрібно в орган ДПС за місцем реєстрації подати заяву та копію військового квитка чи іншого документа з ТЦК та СП, де зазначено відомості про призов. Податки документи потрібно відразу після мобілізації або протягом десяти днів після закінчення лікування чи реабілітації.

Нагадаємо, представниця Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська повідомила, що в Україні є певні проблеми з мобілізацією. З її слів, однією з основних проблем є розслаблений стан суспільства щодо "перемоги вже завтра".

Раніше Соломія Бобровська заявила, що демобілізація є чесною щодо тих, хто воює з 24 лютого 2022 року та тих, хто почав служити до початку повномасштабного вторгнення. З її слів, лише відпусткою "ситий не будеш".