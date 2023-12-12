У Раді назвали вік мобілізованих в Україні проблемою та окремим викликом

Представниця оборонного комітету Соломія Бобровська заявила, що мобілізація в Україні повинна змінити ставлення до пересічного військового в армії загалом, підрозділи ЗСУ мають комплектуватися за принципом якості, а не кількості.

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Українці скаржаться, що в Києві й Одесі, а також інших великих містах співробітники ТЦК не звертають уваги на нічні клуби, водночас у районах і селах забирають на службу всіх чоловіків, а в ЗСУ вік мобілізованих — окремий виклик. Представниця Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська повідомила подробиці в інтерв’ю "Телеграфу".

За її словами, мобілізація в Україні має певні труднощі. Серед основних проблем вона виокремила розслаблений певною мірою стан суспільства стосовно "перемоги вже завтра". Також є недоліки в процесі відбору на військову службу та застосування методів роботи ТЦК.

Бобровська наголосила на ще одній проблемі загальної мобілізації — комплектації за принципом кількості, а не якості. Ще одне питання призову в Україні — ставлення до пересічного військового в армії загалом.

Вік захисників, зв її словами, є певним викликом. Вона зазначила, що чоловіки у віці понад 50 чи 45 років не покажуть тієї фізичної результативності, яку можуть продемонструвати українці у віці 30-35 років. Також вона заявила, що командирам важко приводити до тями бійців із залежностями або хворобами під час мобілізації 2023 року.

Мобілізація в Україні

Більшість чоловіків призовного віку нібито не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані. У ТЦК та СП, як зазначила адвокатка Марина Бекало, можуть не знати про наявність права на відстрочку в громадянина. За її словами, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають призову, повинні дотримуватися правил військового обліку. До ТЦК та СП вони можуть подати відповідні документи, які надають їм відстрочку.

Нагадаємо, 8 грудня назвали 10 категорій громадян, яких не можна відправити на фронт. За законом деякі громадяни можуть бути мобілізовані тільки за їхнім бажанням. Водночас служити їм дозволено виключно за місцем проживання.