В Раде назвали возраст мобилизованных в Украине проблемой и отдельным вызовом

Представительница оборонного комитета Соломия Бобровская заявила, что мобилизация в Украине должна изменить отношение к рядовому военному в армии в целом, подразделения ВСУ должны комплектоваться по принципу качества, а не количества.

Related video

Украинцы жалуются, что в Киеве и Одессе, а также других крупных городах сотрудники ТЦК не обращают внимания на ночные клубы, в то же время в районах и селах забирают на службу всех мужчин, а в ВСУ возраст мобилизованных — отдельный вызов. Представительница Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила подробности в интервью "Телеграфу".

По ее словам, мобилизация в Украине имеет определенные трудности. Среди основных проблем она выделила расслабленное в определенной степени состояние общества относительно "победы уже завтра". Также есть недостатки в процессе отбора на военную службу и применения методов работы ТЦК.

Бобровская отметила еще одну проблему всеобщей мобилизации — комплектация по принципу количества, а не качества. Еще один вопрос призыва в Украине — отношение к рядовому военному в армии в целом.

Возраст защитников, по ее словам, является определенным вызовом. Она отметила, что мужчины в возрасте более 50 или 45 лет не покажут той физической результативности, которую могут продемонстрировать украинцы в возрасте 30-35 лет. Также она заявила, что командирам трудно приводить в чувство бойцов с зависимостями или болезнями во время мобилизации 2023 года.

Мобилизация в Украине

Большинство мужчин призывного возраста якобы не соблюдают правила воинского учета, не обновляют свои учетные данные. В ТЦК и СП, как отметила адвокат Марина Бекало, могут не знать о наличии права на отсрочку у гражданина. По ее словам, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли призыву, должны соблюдать правила воинского учета. В ТЦК и СП они могут подать соответствующие документы, которые предоставляют им отсрочку.

Напомним, 8 декабря назвали 10 категорий граждан, которых нельзя отправить на фронт. По закону некоторые граждане могут быть мобилизованы только по их желанию. В то же время служить им разрешено исключительно по месту жительства.