Мобилизация в Украине: законно ли вручать повестку многодетному мужчине

Большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила воинского учета, не обновляют свои учетные данные. В ТЦК и СП могут не знать о наличии права на отсрочку у гражданина, рассказала адвокат Марина Бекало.

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До 14 февраля 2024 года в Украине продлится военное положение и всеобщая мобилизация. В это время призвать на военную службу могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются пригодными по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки. Адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН.ua" рассказала, могут ли вручить повестку многодетному мужчине.

По словам адвоката, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли призыву, должны соблюдать правила воинского учета.

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"Большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила воинского учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д.", — сказала Марина Бекало.

Она отметила, что в таких случаях ТЦК и СП могут даже не знать о наличии у мужчины права на отсрочку, а потому имеют все основания вызвать его для уточнения учетных данных, постановки на воинский учет, направления на ВВК. Только после этого будет рассматриваться вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки.

Бекало отметила, что ТЦК "вытребует" все имеющиеся документы и данные, касающиеся воинского учета. Речь идет о дипломе об имеющемся образовании для определения соответствующей военно-учетной специальности, данные о состоянии здоровья, в частности для этого мужчину направят на ВВК. После этого ТЦК рассматривает вопрос о предоставлении отсрочки, если есть соответствующие основания.

Адвокат рассказала, что военнообязанный мужчина должен подать в ТЦК и СП все имеющиеся документы, подтверждающие право на отсрочку и соответствующее заявление. В результате мужчина не будет подлежать призыву на военную службу по мобилизации.

"Мужчина пройдет ВВК, предоставит документы, подтверждающие содержание несовершеннолетних детей, и получит от ТЦК СП право на отсрочку", — добавила она.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что демобилизация является честной в отношении тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года и тех, кто начал служить до начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут потерять бронирование от призыва на военную службу. В частности, это может произойти в шести случаях.