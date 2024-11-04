Вся семья на фронте: могут ли по закону мобилизовать всех членов семейства

Ситуация, когда повестки получают одновременно мужчина, женщина и дети теоретически возможна, если все они являются военнообязанными, однако в законе есть некоторые исключения.

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Законодательство позволяет призвать на военную службу нескольких и даже всех членов одной семьи, если все они подлежат мобилизации. Исключениями могут быть семьи с несовершеннолетними и те, чей близкий родственник погиб во время боевых действий, указано в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мужа, жену и совершеннолетних детей могут одновременно мобилизовать, ограничений для членов одной семьи законом не предусмотрено.

Освободить от призыва могут тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, давая отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и после полномасштабного вторжения России в Украину во время действия военного положения.

Близкими родственниками закон считает:

мужа;

жену;

сына;

дочь;

родителей;

дедушку и бабушку;

родных (полнородных или неполнородных) брата и сестру.

Человека не будут мобилизовать, если кто-то из названных родственников погиб на войне или пропал без вести.

Кроме того, не подлежат призыву по мобилизации женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка, когда один из родителей уже проходит военную службу. то есть, если мужчина уже служит в Силах обороны, а женщина остается дома с несовершеннолетним ребенком — ее по закону призвать не могут.

Напомним, 4 ноября народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская заявила, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность" и заверила, что сейчас намерения мобилизовать 500 тысяч человек в Верховной Раде нет.

В свою очередь 3 ноября адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем сказал, что"Украина мобилизует 160 тысяч или капитулирует". По его мнению, украинцам должны откровенно объяснить, что отказ воевать может привести к потере страны.