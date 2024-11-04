Вся родина на фронті: чи можуть за законом мобілізувати всіх членів сім'ї

Ситуація, коли повістки отримують одночасно чоловік, жінка та діти теоретично можлива, якщо всі вони є військовозобов'язаними, проте в законі є деякі винятки.

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Законодавство дозволяє призвати на військову службу кількох і навіть усіх членів однієї родини, якщо всі вони підлягають мобілізації. Винятками можуть бути родини з неповнолітніми та ті, чий близький родич загинув під час бойових дій, зазначено в Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Чоловіка, дружину та повнолітніх дітей можуть одночасно мобілізувати, обмежень для членів однієї родини законом не передбачено.

Звільнити від призову можуть тих, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти, даючи відсіч збройній агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і після повномасштабного вторгнення Росії до України під час дії воєнного стану.

Близькими родичами закон вважає:

чоловіка;

дружину;

сина;

доньку;

батьків;

дідуся та бабусю;

рідних (повнорідних чи неповнорідних) брата та сестру.

Людину не будуть мобілізувати, якщо хтось із названих родичів загинув на війні чи зник безвісти.

Крім того, не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, коли один із батьків уже проходить військову службу. тобто, якщо чоловік вже служить у Силах оборони, а жінка лишається вдома з неповнолітньої дитиною — її за законом призвати не можуть.

Нагадаємо, 4 листопада народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська заявила, що українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність" і запевнила, що зараз наміру мобілізувати 500 тисяч людей у Верховній Раді немає.

Зі свого боку 3 листопада адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм сказав, що "Україна мобілізує 160 тисяч або капітулює". На його думку, українцям мають відверто пояснити, що відмова воювати може призвести до втрати країни.